Babiš to píše ve své vizi pro ČR s názvem O čem sním, když náhodou spím, ze které si už politická konkurence utahuje. Babiš bude knihu rozdávat při předvolební kampani.

Šéf ANO v ní dále sní o zvýšení platů kantorům o polovinu, staví se proti myšlence zpoplatnit vysokoškolské studium a počítá s mnohem větším zapojením firem do vzdělávání.

Pokud jde o kolonizaci Marsu, šéf ANO se nechal inspirovat soukromou americkou střední školou v Praze, která má tento předmět v osnovách. Podle něj právě tento předmět v sobě obsahuje skoro všechno, co čeká české školy, jestli se z ČR nemá stát chudá montovna.

„Potřebujete matematiku, kybernetiku, fyziku, chemii, přírodovědu, medicínu, ale taky právo, jazyky, sociologii, ekologii, demografii, psychologii… V kontextu. Nabiflovaná teorie je na dvě věci, když ji děti nebudou umět použít, aby třeba zjistily, jak pěstovat na Marsu zeleninu,“ píše Babiš v kapitole o vzdělání.

Navrhuje dále, aby školy jako ve Finsku nemusely mít klasické předměty a v osnovách by měli učitelé volnost. Stát by však jasně určil, co musejí žáci umět při maturitě. Klíčové prý budou tři dovednosti – ovládání počítačů, znalost jazyků a informační gramotnost. Navíc úkolem školy má být hlavně najít, jaký mají děti talent.

Učitelům zvednout platy o 50 procent

Podle Babiše se děti budou muset naučit přizpůsobit vývoji ve společnosti a denně se učit novinky, protože v roce 2035 vymizí jednoduchá manuální a rutinní práce, dnešní děti budou zaměstnání měnit mnohem častěji než jejich rodiče.

„Nové nedostatkové profese jsou řemeslníci s kombinovanými znalostmi. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Tak třeba stavebnictví – elektrotechnika – automatizační technika – IT, to se dneska chce. Jak jinak by mohli stavět chytré domy, které si samy opatří elektřinu? Jenže prvotřídního řemeslníka a technika nevyrobí škola. To umějí jedině firmy,“ napsal Babiš.

Lídr ANO dodává, že zapojení společností do vzdělávání bude klíčové pro celý pracovní trh, protože firmy školám dodají experty z praxe, kteří vychovají nové odborníky pro firmy.

Aby se Česko dostalo ve vzdělanosti zpět mezi světovou špičku jako Singapur, Japonsko, Čína, Finsko, Estonsko či Švýcarsko, je podle Babiše rozhodující mít dobré učitele, kterým by přidal 50 procent platu. Učitelé totiž mají mít takové finanční ohodnocení a společenskou prestiž jako lékaři či právníci.

„Nikoho z nich nenapadne, že si v létě budou muset přivydělávat po brigádách. Nejvíc přidáno musí dostat ti, kteří na fakultách vzdělávají. Aby učitelé rozuměli světu, na jaký děti připravují, musí taky dostat čas a příležitost jezdit na stáže. Do firem i do zahraničí. Povinně. A budou na tom záviset i jejich platy,“ píše Babiš.

Bez školného

Babiš odmítá placení na vysokých školách. Podle něj ani 10 tisíc korun školného není perspektivní cesta, snad s výjimkou věčných studentů. „Není dobré zadlužovat mladé hned na začátku kariéry. Ale hlavně bezplatné vysoké školy jsou investicí společnosti do budoucnosti země,“ uvádí lídr ANO.

A kde na tu růžovou budoucnost chce lídr ANO vlastně vzít? Prý bez obav. Na financování by se měl složit jak stát, tak firmy. „Školy by měly pracovat na objednávku. V Rakousku mají vysoké školy kontrakty se státem, jaké absolventy mají vychovat. I vysoké školy se musí otevřít potřebám průmyslu. A taky zahraničním studentům i pedagogům. Trocha konkurence všem jenom prospěje,“ dodává.