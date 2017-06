Právě témata čínské medicíny a léčby dětí s poruchami autistického spektra prostřednictvím behaviorální analýzy se staly na několik hodin tématem vystoupení řady senátorů.

Uzákonění podoby vzdělávání pro poskytovatele čínské medicíny, které se do návrhu dostalo formou poslanecké iniciativy, lékaři z řad senátorů vesměs kritizovali a připomínali, že z hlediska moderní vědy jde spíše o léčitelství než léčení. Proti byla i Česká lékařská komora. [celá zpráva]

Novela má však především zajistit, že zdravotní sestry už nebudou do budoucna potřebovat vysokoškolské vzdělání. Stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Změna by měla nastat již od září. Model zvaný 4+1 nahradí dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Na schválení novely apeloval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), který senátory upozornil, že vrácení normy do Sněmovny prohloubí nedostatek sester, neboť se změny fakticky posunou o další školní rok.

Senát normu nakonec těsnou většinou přítomných schválil.