Klip by měl odpovědět na všechny otázky, co dělat v případě útoku šíleného střelce. Důležité je v takovém případě nepanikařit. To demonstruje na videu žena, která se během útoku šíleného střelce začne bát a hystericky třást a schová se pod stůl. Naštěstí jí spolupracovníci přesvědčí, aby s nimi utekla.

Šestiminutový snímek se přitom nechal inspirovat americkým klipem Run, Hide, Fight (Uteč, schovej se, bojuj) z roku 2012. Většina západních zemí pak natočila verze, kde lidem místo boje doporučuje, aby se bránili, respektive oznámili ostatním, že je někde hrozba.

Každý máme právo se bránit a boj s tím souvisí Ladislav Beránek, preventista pražské policie

Česká policie se rozhodla vyzvat občany k boji, pokud jim nezbude jiná možnost. „Byli jsme překvapení, když jsme zjistili, že některé země natočili tohle video a tuto zásadní momentku vynechali. I u nás jsme o tom vážně uvažovali. Původní název měl být: 'Utíkej, schovej se a braň se!” odpověděl preventista pražské policie Ladislav Beránek na otázku, proč se rozhodli doporučit občanům boj.

„Uvažovali jsme totiž, jestli by česká mentalita nemohla mít se slovem bojuj problém. Ale čím více jsme se tím zabývali, tak v průběhu natáčení jsme dospěli k závěru, že nemůžeme věci pojmenovávat špatnými názvy,” dodal s tím, že půjde o boj o holý život. V takovém případě by prý člověk měl použít veškeré možnosti, které má, ať už to jsou zbraně nebo techniky.

„Každý máme právo se bránit a boj s tím souvisí,” upřesnil Beránek.

Expert: Většina bojujících to nepřežije



S tím souhlasí i bezpečnostní expert Andor Šándor. Jen upozornil, že většina bojovníků to nepřežije, ale zase prý zvýší šance na přežití ostatním. „Pokud jste skutečně tváří v tvář, tak než se nechat odprásknout a máte-li na to 'koule', tak se braňte,” řekl Šándor Novinkám.

Pražská policie se rozhodla pro natočení klipu v důsledku zhoršené bezpečnostní situace ve světě. Ačkoli policejní složky prý budou v podobných případech reagovat, může trvat i několik minut, než na místo dorazí.

Spot se natáčel v komerční budově na Praze 10 a finančně na něj přispěl Magistrát hlavního města Prahy.