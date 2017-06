Pane ministře, jaké si dáváte šance?

Pro Prahu je to nové, nikdy se tu ještě takto nevolilo. Ostatní kraje si to už zkusily v krajských volbách. Tato volba nejvíc ukáže, jaká je nálada v krajské organizaci. Je to volba mezi zkušenostmi ze života a dravým mládím.

Jste předseda pražské ČSSD. Když vás vlastní kraj nezvolí za lídra, odstoupíte?

Je mnoho předsedů krajů, kteří nejsou v čele kandidátek. Ale byl by to nějaký signál. Já jsem prošel klasickou kariérou, začínal jsem u psacího stroje, pomalu jsem se dostával nahoru. Ale mám pocit, že někteří mladší lidé jsou přesvědčeni, že kariéra se dělá tak, že vás někdo někam jmenuje. To se mi nelíbí.

Je podle vás Dolínek v křesle místopředsedy jen díky mocenské dohodě?

On byl zvolen, ale byly za tím dohody regionů. Takto volby probíhají, to je realita.

Podle agentury Kantar by ČSSD v květnu volilo jen deset procent lidí. Co děláte špatně?

Situace v politice se změnila. Vždy se tu vytvářel střet mezi pravicí a levicí a teď je tady ANO. Soc. dem. dobře pracuje, ale neumí vyvolat správné emoce. Další nová situace je volební zákon, který limituje kampaň 90 milióny. Podle výkladu se do limitu počítá úplně vše. Drtivá většina všech stran proto bude kampaň směrovat do září a října. V této chvíli musí soc. dem. jen vyvolat pozitivnější emoci. Výsledky máme.

Nesmíme připustit dvourychlostní medicínu. Jediný kamínek, jakýkoliv neuvážený zásah do systému, který přinesly třeba poplatky, uvolní lavinu

ANO říká, že chce zdravotnictví zrychlit, zajistit elektronický systém. Je to proveditelné?

Koho znáte z hnutí ANO, kdo prezentuje zdravotnictví?

Na billboardech u toho figuruje Andrej Babiš.

To je ono. Jednou z devíz, kterou pro ČSSD nabízím, je odbornost. Myslím, že člověk by měl mluvit o tom, čemu rozumí. Navíc jsem rodilý Pražák a celou dobu tady bydlím, nejsem odjinud. Jsem autorem našeho volebního programu pro zdravotnictví. Pokud nebudu členskou základnou zvolen jako lídr, bude to paradox.

Jaký je tedy váš program?

České zdravotnictví je poslední západní na Východě. Je absolutní ambicí to udržet. Nesmíme připustit dvourychlostní medicínu. Jediný kamínek, jakýkoliv neuvážený zásah do systému, který přinesly třeba poplatky, uvolní lavinu. Nakonec se s vámi budou ve zdravotnictví bavit, nakolik jste zajímavý, nebo nezajímavý pacient.

Čili znovuzavedení poplatků za lůžko, které připustila KDU-ČSL, odmítáte.

Tomu bude vždy ČSSD bránit. Já se vždycky zeptám, kde na to lidi mají brát. Navíc kolem toho bylo děsné práce, kterou nikdo neuměl přesně vyčíslit, protože často se musely poplatky vymáhat. Je daleko efektivnější dostat peníze do zdravotnictví z daní. To, co se vybere od lidí, vrátit do zdravotnictví.

Komu se chce ležet v nemocnici? Co ta stovka jako poplatek regulovala? To byla byrokraticky extrémně náročná a zdaleka ne efektivní daň. Předkládáme, že by se část daně z tabáku a alkoholu měla poslat rovnou do zdravotnictví a tím pádem by se víc peněz mohlo dávat do léčby.

Nezačnou kouřit mladiství, kteří si snad všichni poprvé zapálili v hospodách

Neochudíte systém o peníze, když jste omezili kouření?

Náklady na léčení kuřáků jsou výrazně vyšší, než kolik se vybere na daních. Jděte na pneumologii nebo na chirurgii, ať vidíte realitu. Když přijde kuřák s těžkou formou rakoviny, nikdy neřekne: já jsem si v životě dopřál a teď umřu. Každý shání nejdražší a nejlepší léčbu.

A na námitku, abychom tedy cigarety rovnou zakázali, řeknu, že kdekoliv na světě vedla prohibice čehokoliv jen k černému trhu a pašování. Až tu nebude jediný kuřák, budu mnohem radši. Nemocnice se budou moci soustředit víc na vrozené vady dětí a podobně.

Do té doby je dobré vytlačovat kouření na okraj společnosti. Zákaz kouření v hospodách tomu napomáhá. Nezačnou kouřit mladiství, kteří si snad všichni poprvé zapálili v hospodách.

Neškodí vám ale zákaz ve volbách? Pravice vás označuje za stranu, která přináší jen zákazy, omezování svobod…

Všude ve světě to funguje. Kuřáci tím jen hájí svůj nebezpečný zlozvyk. Je to neuvěřitelná demagogie. Ročně je 2000 mrtvých z pasivního kouření. Na silnicích zemře 600 lidí.