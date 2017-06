„Policisté Solnici opustili v roce 1989, kdy tady nebyl takový pohyb lidí jako dnes. Nyní dozrál čas, aby se vrátili,“ poznamenal solnický starosta Jan Hostinský (nezávislý).

Je to reakce na živelný rozvoj zdejší průmyslové zóny, kde pracuje okolo 11 tisíc lidí především z východní Evropy a Balkánu. To je zhruba tolik lidí, kolik je obyvatel nedalekého Rychnova nad Kněžnou.

Cizinecká policie řeší na Rychnovsku především nelegální pobyty a zaměstnávání cizinců na padělané doklady.

„Letos už došlo k devatenácti správním vyhoštěním především občanů Ukrajiny a Moldávie, kteří se prokazovali padělanými rumunskými doklady. Dochází také ke zneužívání polských pracovních víz občany třetích zemí. Často jde o velmi zdařilé padělky,“ popsal šéf královéhradecké cizinecké policie Dimitros Mucudis.

Počet přestupků klesl



Cizinecká policie by však kromě problémů se zahraničními dělníky měla být schopná řešit i běžnou kriminalitu či dopravní přestupky. Zatím služebnu obsadila první šestice policistů, celkem by jich tu mělo složit 16. A přicházet by měli policisté nejen do Solnice.

„Dohromady by na Rychnovsko, kde nyní slouží 177 policistů, mělo přibýt dalších 36,“ upřesnil ředitel královéhradecké krajské policie David Fulka.

Policie se už oblasti věnuje nyní. Tomu také přičítá zlepšení statistiky o počtu přestupků zaznamenaných v zóně automobilky Škoda Auto v Kvasinách a Solnici — od ledna čísla klesla zhruba o polovinu.