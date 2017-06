Hodnota zakázky je asi 168 miliónů korun bez DPH. „Pohotovost bude vykonávána v denním režimu, na základě pokynů operátora zdravotnického operačního střediska a to sedm dní v týdnu,” uvedla mluvčí resortu zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Ve dne vzlétají záchranáři z deseti krajských měst, v nočním režimu pokrývají republiku čtyři vrtulníky z Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Výběrové řízení na ústecké stanoviště letecké záchranné služby ministerstvo v lednu zrušilo. Důvodem byly nejasnosti týkající se prokazování technických požadavků na vrtulníky.

Vítězem tendru ministerstvo v minulosti vyhlásilo slovenskou firmu Air-Transport Europe (ATE). Kvůli stížnosti konkurenční firmy DSA u antimonopolního úřadu ale nemohlo s vítězem uzavřít smlouvu. V květnu proto vypsalo tendr znovu.

Pokuta za chyby v tendru bude nižší



Obdobný spor se týkal i zakázky na zajištění letecké záchranné služby v Olomouckém kraji, kde rovněž zvítězila ATE. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v tomto případě vyměřil ministerstvu pokutu 3,75 miliónu korun. Ministerstvo proti rozhodnutí podalo rozklad. Úřad nakonec pokutu snížil na 1,25 miliónu korun.

Podle úřadu se ministerstvo provinilo tím, že v zadávací dokumentaci požadovalo, aby provozovatelé u vrtulníků prokázali plnou certifikaci v kategorii A. Doklady k vrtulníku, s kterým ATE létá a které firma předložila, podle ÚOHS ale plnou certifikaci v kategorii A neprokazují.

„Vybraný uchazeč tudíž požadovanou kvalifikaci v zadávacím řízení neprokázal, přičemž uvedený postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky,” uvedl v rozhodnutí už dříve antimonopolní úřad, podle kterého nebyla soutěž férová.

Šest z deseti základen letecké záchranné služby v Česku provozují tři soukromé firmy - slovenská ATE, rakouská Helikopter Air Transport (Heliair) a DSA. Základny v Praze, Plzni, Brně a v Bechyni na jihu Čech zajišťuje armáda a policie.

Po roce 2020 by mohl službu zajišťovat stát. Počáteční investice do vrtulníků by byla asi 1,6 miliardy korun. Koncepci by podle informací ČTK měla vláda projednat ještě do letních prázdnin.