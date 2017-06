Nejvyšší dar od firmy zatím dostala ODS, která se na žebříčcích preferencí drží v posledních měsících nad deseti procenty. Společnost s ručením omezeným Quick Office, která prodává bazarový nábytek, jí 31. května věnovala dar ve výši 480 tisíc korun. „ODS jsme podpořili, protože této straně fandíme a přejeme si její úspěch ve volbách,“ napsal Právu jednatel firmy Stanislav Čubok.

Dar 360 tisíc přidala občanským demokratům síť čerpacích stanic a směnáren TO & Mi Vdf. Po sto tisících dostala partaj od Hotelu Hlaváč, s.r.o., a vinařské společnosti Vinofol.

Na sponzory si nemůže stěžovat ani zemanovská Strana práv občanů, byť jsou její šance dostat se do Sněmovny podle průzkumů mizivé. Stranu podporují hlavně stavební firmy: 300 tisíc jí poslala Benepro, a.s., čtvrt miliónu Mados MT, dalších 300 tisíc firma Avers. Dalších 300 tisíc pak SPO poslala i směnárna Cash point, a.s.

Účet neukáže vše

Na transparentním účtu se zobrazil také vklad hotovosti ve výši 200 tisíc korun ze dne 21. března, u kterého není uvedeno, kdo peníze na účet složil a proč.

„Na transparentním účtu by měl být vždy uveden účel transakce. Takže v tomto ohledu je zde chyba. Dárce může být uveden až ve výroční zprávě,“ řekl Právu Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

Sponzoři se zajímají i o hnutí ANO. Například firma Nolex, spol. s r.o., která se zabývá montáží elektrických rozvaděčů, poskytla hnutí sto tisíc korun. Stejný dar získalo ANO i od stavební firmy Rios z Valašského Meziříčí.

Mohou darovat až 3 milióny



Čtvrt miliónu získala Strana svobodných občanů od společnosti Hrabánek, která se zabývá zemními a výkopovými pracemi. Incheba Praha Expo poslala 242 tisíc korun na transparentní volební účet TOP 09. O deset tisíc méně dostala ČSSD od poradenské společnosti Aliaves & Co.

Vůbec nejvyšší částku naráz dostali Realisté. Po dvou miliónech jim poslali podnikatelé, miliardář a spoluzakladatel Penty Marek Dospiva a také Antonín Fryč, který sedí ve vedení strany.

O tom, že by stranám zakázala pobírat dary od právnických osob, uvažovala vláda ještě v roce 2015. K těmto úvahám vedly obavy, že firmy politiky podporují, aby z nich po volbách dostaly něco na oplátku. Nakonec se však vláda rozhodla firmám šanci sponzorovat strany ponechat, výši darů však zastropovala třemi milióny korun.

Proti praxi nemá nic ani šéf Transparency International David Ondráčka. „Nemůžeme firmám vyčítat dary, které odpovídají zákonné regulaci. Pro demokracii je ale zásadní průhlednost a dostupnost informací o zdrojích financování. I proto také budeme finanční toky v letošní kampani pečlivě monitorovat,“ napsal Právu.