„Přiznám se, chci hájit kariérní řád,“ řekla rozhodně Valachová po hlasování v Senátu. „Nerozmyslela jsem si stáhnutí demise. Pan prezident ji má k dispozici,“ uvedla s tím, že nastalou situaci chce řešit s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

„Věřím, že se dá kariérní řád prosadit ještě ve stávající Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, jak jsou rozbouřeny politické vody, bude to znamenat jednání koaličních stran. Do doby, pokud budu ministryně, se o to pokusím sama. A až mě případně nahradí můj nástupce, tak v tom bude pokračovat,“ řekla Valachová.

Sobotka se už dříve nechal slyšet, že chce, aby Valachovou nahradil její dosavadní náměstek Stanislav Štech co nejrychleji. Kdy na projednávání kariérního řádu dojde, není zatím jasné.

„Není důvod měnit cokoli na rozhodnutí, které již bylo učiněno. Znamená to, že rozhodnutí bylo učiněno ze strany ministryně Valachové, a jednak jsem již navrhl prezidentovi republiky na jmenování nového ministra školství. Podle mého názoru teď by měl konat prezident, měl by přijmout demisi z rukou paní Valachové a měl by jmenovat nového ministra školství,” dodal ve středu Sobotka.

Nový ministr školství by měl podle něj urychleně jednat o rozpočtu a měl by také poslat peníze na sport. Co se týče kariérního řádu, tak Sobotka podpoří sněmovní verzi.

Senátoři požadují, aby zákon zajistil třídním učitelům příplatky ve výši 3000 korun. Kromě toho chtějí vyškrtnout některé pedagogické specializace, za které by náležel podle nového systému 3000korunový příplatek. Jedná se například o funkci školního logopeda.

Kariérní řád také počítá například s tím, že učitelé budou zařazeni do tří stupňů. Podle svého zařazení budou také odměňováni.