Ministerstvo zdravotnictví dnes vyhlásilo akci Poslední típnutí, kdy mají kuřáci možnost přestat kouřit. Neuvažoval jste o tom, že byste se do té akce zapojil?

Absolutně ne, kouřím rád a baví mě to. Jsem vyděšen z toho a varuji všechny, kteří se dnes radují a zítra se radovat nebudou, až jim stát určí, že jedině vegetariánské stravování je to nejzdravější. Kdo jí maso, bude postižen. Hrozí to. Začalo to pamlskovou vyhláškou a dalšími nápady těchto dobrotrusů.

Vy asi narážíte na zítřejší zákaz kouření ve všech restauracích, kavárnách a klubech.

Je to nesmyslné. Neexistuje žádné logické zdůvodnění pro to, aby byli kuřáci venku, protože děti z mateřských škol teď uvidí, co dosud neviděly. Také jde o zdraví. V květnu nebo v červnu je to celkem v pohodě, ale jak to bude 15. ledna, až bude 20 stupňů pod nulou a oni budou venku? Prostě je to ode zdi ke zdi. Zákon, který jsme měli, byl naprosto v pohodě. Mimochodem tabák je podle zákona pochutina. Stát ho prodává a má z něj téměř 80 miliard bezpracného zisku, který mu dává každý, kdo si koupí krabičku. Nepotřebuje ani EET a automaticky mu platí. A stát si takové skupiny daňových poplatníků neváží a nevytvoří jim ani minimální podmínky pro to, aby se mohli věnovat svému koníčku.

Lidé, kteří zákon prosadili, si od něj prý slibovali, že se tím sníží spotřeba tabáku, protože kuřáci pak budou méně kouřit. Vy s touto tezí nesouhlasíte?

Oni to v podstatě neomezí, ale bude je pořád omezovat stát. Už to začíná. Ve Švýcarsku se už nemůže kouřit ani v bytech, protože někomu vadí, že to smrdí z okna. Bude to pokračovat. Ale vždycky to bude pokrytectví. Protože jestli je to tak nebezpečné, jak všichni říkají, tak stát musí zakázat tuto údajnou drogu úplně. Prostě žádné cigarety se nebudou vyrábět, prodávat a exportovat. To je seriózní přístup, který by ale stál 80 miliard. Je to podobně jako Evropská unie, která podporuje pěstování tabáku, ale protože se stydí to tak nazývat, tak to nazývá dotací na podporu na pěstování technických plodin, což je mimo jiné i tabák.

Stát tedy podle vás pouze omezuje kouření, místo aby ho zakázal úplně?

Je to vrcholné pokrytectví a je kolem toho zbytečně moc humbuku. Protože proti kuřárně, tak jak jsou kuřárny na letištích, tak není důvod proč by v hospodě nemohla být uzavřená místnost, kde jsou jenom kuřáci bez obsluhy.

Ale argumentem je, že nekuřáci, kteří jdou do restaurace, s kuřáky stejně nakonec kvůli socializaci skončí v kuřácké sekci.

Přehnané je i to, jak se tvrdí, že nekuřák ve chvíli, kdy je vystaven pasivnímu kouření, tak hned dostane rakovinu. Kdyby to byla pravda, tak musí hned zakázat i provoz osobních automobilů. Nekuřák, který tu čeká na Klárově na tramvaj, vykouří celý karton, než tramvaj přijede. Vykouří ho od těch aut, co jezdí kolem, protože on stojí přímo uprostřed. Oběma směry mu tam výfuky hulí.

Dá se proti tomu zákazu kouření nějak bránit?

Teď jsme objevili největší obranu, která je využití vlastních zbraní proti těmto Koniášům. Česká hospoda je skoro jako Český Krumlov. Je to tradice. Je to skoro jako Strážnické slavnosti a je potřeba zapsat českou hospodu do seznamu UNESCO jako skanzen. Všude by se umístily obrazy císaře pána s mucholapkou, prodávaly by se tam utopence a ovárek a další tradiční věci a možná by se na to dala získat i dotace od Evropské unie, která dotuje téměř všechno. Proti blbosti se musí bojovat stejnými zbraněmi.

Myslíte, že by to zapsání české hospody na seznam UNESCO nějak pomohlo? Zatím se totiž spekuluje o tom, že se nebude smět kouřit ani v divadelních představeních, kde je to dané ve scénáři.

To už je vrchol debility. Když je to součástí hry, jako je Poslední doutník, kde hraje Tomáš Töpfer, tak tam už zákaz vůbec nemá opodstatnění. Je to podobné, jako by někoho napadlo zakázat kapele Rammstein ohňové efekty, které můžou být nebezpečné. Dokonce mnohem nebezpečnější než jeden doutník. Zatím se daří a nezakázali to, ačkoli by se tam něco mohlo stát.

Když se vrátím k tomu, že zítra bude zakázáno kouřit v barech, restauracích a kavárnách, tak jak konkrétně to změní váš život?

Můj život to nezmění vůbec, protože do restaurací chodím výhradně při příležitosti volebních kampaní, což mi tedy zkomplikuje život, protože tam se většinou kouřilo. Teď nevím, jak to bude. Uvidíme, kolik bude práskačů. Věřím, že když se v hospodách na malých obcích domluví, tak to půjde. Na druhé straně jsme v Čechách, kde se vždycky najde nějaký udavač a nekuřák, který tam pozve městskou policii. Ale situace se zmírní a zákon bude nepochybně změkčený do té míry, že budou vyhrazené prostory pro kuřáky. Věřím, že to půjde, protože v zimě vyhánět kuřáky na ulici je zdravotní nesmysl.

Podal jste spolu s ostatními senátory stížnost Ústavnímu soudu na tzv. protikuřácký zákon, jak to s ní vypadá?

Stížnost je už podaná a leží na Ústavním soudu, protože jich má hodně, a čekáme, až se k tomu dostane. Určitě to nestihne do 31. května, ale hlavní bod, který tam napadáme, tak není o kouření. Týká se ale ustanovení, že obsluhující personál musí zodpovídat za to, že člověk, který si dá dvě piva, tak pak venku neudělá něco, co by neměl. Tedy že nepojede autem nebo nebude sekat trávu. Prostě nebude vykonávat nebezpečnou činnost. Za to je zodpovědný číšník, to je úžasné.

Další změnou, kterou protikuřácký zákon zavádí, je zákaz kouření na zastávkách. Nevím, jestli do práce nejezdíte autem, ale budete teď tedy při kouření dbát na dostatečnou vzdálenost od zastávky?

Pravda je, že vlakem jsem nejel už asi 25 let. Ačkoli nedávno jsem se při diskuzi zeptal, komu by vadilo, kdyby poslední vagón byl kuřácký. Nikomu by to nevadilo, kouř by šel dozadu. Ale prostě to nejde. Samozřejmě, že kombinace je blbá, když bude v kupé sedět maminka s dítětem, tak se tam logicky nebude kouřit. Je to stejné, jako když do zákonu chtěli dát, že když vezeme v autě dítě, tak se tam nebude kouřit. Na to je nepotřebuju. Mám pětiletou vnučku a v životě bych si nezapálil v autě, kde normálně kouřím. Když jí vezu, tak zastavím u pumpy a zakouřím si. Na to ale nepotřebuju tyhle blbečky, aby mě poučovali, jak to mám dělat.

Před časem jste zmiňoval, že zvažujete možnost kandidovat na prezidenta. Máte v tom už jasno, nebo ne?

Mám na to jedno české přísloví: „Dočkej času jako husa klasu.“ Nejhorší, co člověk může udělat, a znám to z atletiky, tak nejhorší je přepálit na začátku.

Teď se ale mluví o tom, že prezident Miloš Zeman je na tom zdravotně špatně, tak jestli by nějak vaše rozhodnutí ovlivnilo, kdyby nakonec nekandidoval?

Miloš Zeman nedokončí příští volební období. Bude sice zvolen, ale nedokončí příští volební období. Po roce nebo po dvou skončí, a pak bude příležitost pro všechny Drahoše, Horáčky a spol.

Jemu teď ale klesly preference na 35 procent, Drahošovi naopak vzrostly na 24 procent.

Preference jsou dobrá věc. Mediálně se dá udělat kandidát tím, že Drahoš má teď v každém dámském časopise rozhovor. Je to podobné jako mladý radní Dominik Feri. Nebo je to podobné, jako když Martin Schulz získal 99 procent na sjezdu sociálních demokratů, ale najednou přišel pád a Merkelová ho má v kapse.

Navíc včera jsem četl zajímavou studii o tom, jak lidi hlasují, a je tam daleko více emocí než racionality, takže se nedá říct, že by dneska někdo četl programy. Na to stačí, a bohužel se to v této kampani bude dít, že tři dny před volbami se objeví další kauza s odposlechy nebo něco podobného. A ta kampaň bude nesmírně sprostá. Nic podobného tu nebylo za posledních 25 let. Zvrátilo se to v negaci, takže nic pozitivního tam nebude.