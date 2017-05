V pondělí se díky jasné či polojasné obloze a teplému jižnímu proudění dostanou nejvyšší denní teploty na 27 až 31 stupňů a budou stejné jako na Mallorce. Na západě a severozápadě republiky se mohou vytvářet odpoledne bouřky.

Jasno až polojasno bude též v úterý. V průběhu dne se však přes naše území začne přesouvat vlnící se studená fronta, na níž se budou vytvářet bouřky, které mohou být v některých případech i velmi silné a doprovázené přívalovými srážkami, krupobitím a silným větrem. Ranní minima se dostanou na 16 až 12 stupňů, přes den bude rtuť teploměru šplhat k 29 až 33 stupňům.

„Dá se očekávat i překonání řady teplotních rekordů,” připomněla Honsová a dodala, že odolat by nemuselo ani klementinské maximum z roku 2005, které má hodnotu 31,7 stupně Celsia.

Ve středu budou na východě území ještě doznívat bouřky. Převládat by mělo polojasno či oblačno s teplotami mezi 24 a 28 stupni. Pocitovou teplotu bude zvyšovat vysoká vlhkost vzduchu, která bude příznačná i pro další dny.

Od čtvrtku do soboty by mělo být opět převážně jasno či polojasno s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Další bouřky by měly dorazit v neděli.