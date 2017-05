Pane předsedo, jako první vicepremiér v historii ČR navštívíte sudetoněmecký sjezd. Proč tam jedete?

Je to na pozvání kolegů z CSU, se kterými máme velmi vřelé partnerské vztahy v Evropské lidové straně. Je to určité gesto, které může pomoci smíření.

Co tím gestem chcete říci?

Je potřeba nezapomínat na brutalitu a ohavnosti, které se děly jak před válkou, tak za války a těsně po ní. Zároveň se snažit o to, abychom dokázali odpouštět a abychom neobviňovali ty, kteří za nic nemohli. Stejně tak abychom se dívali do budoucnosti. Ty staré krutosti nesmějí zavdávat příčinu k tomu, aby k sobě další generace cítila nenávist.

Co se tam chystáte říci? Budete se omlouvat?

Omluvil se už Václav Havel, a to stačí.

A co se tam tedy chystáte říci?

Nechte se překvapit.

Nepácháte politickou sebevraždu? Když si vzpomenu na prezidentskou kampaň, která probíhala mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, byla docela vyhrocená. Neobáváte se, že to pro vás bude mít negativní důsledky?

Musíte dělat věci, které myslíte, že jsou správné. Myslím, že je správné se dívat do budoucnosti. Je správné ocenit, že se vzdali majetkových nároků. Ty vztahy se čím dál více zlepšují.

Takže podle vás nepácháte politickou sebevraždu.

Samozřejmě že ne. Myslím, že to nebude mít negativní konsekvence pro naše volební preference, akorát mi to udělá zvýšenou popularitu v Haló novinách, a to bude tak všechno. Bude pár urážek, nadávek, ale pojedeme dál. Psi štěkají a karavana táhne dál. Historii je potřeba neustále připomínat.

Chápu správně, že tam jedete za lidovce, a ne jako vicepremiér za českou vládu?

Za českou vládu tam samozřejmě nejedu. Jsem vicepremiér, ale jedu tam jako předseda strany a jako občan. Na druhou stranu má funkce nekončí na hranici Německa. Ale pověření vlády nemám a ani nevidím důvod, proč by mě měla pověřovat nebo schvalovat, že jedu na akci jednoho spolku.

Zrušil byste Benešovy dekrety?

Myslím, že už to není žádné téma. Není důvod je rušit.

Video

Pavel Bělobrádek o sjezdu



O víkendu vás čeká sjezd. Spekuluje se o tom, zda svoji kandidaturu nezvedne Jiří Čunek.

To spekulují pouze média. On nikdy neřekl, že chce kandidovat.

Vám řekl, že nebude kandidovat?

Mně ne – a ani mi neřekl, že bude. On si samozřejmě z vás novinářů utahuje a drží vás v šachu, aby byl nějaký příběh, protože když se ho někdo zeptá, řekne, že o tom přemýšlí, a vy máte o čem psát. To je celé.

Chtěl byste ho ve vedení strany?

O tom rozhodne sjezd. Nikdy jsem kandidatury kolegů nekomentoval a ani to dělat nebudu. U nikoho.

Koho byste chtěl za prvního místopředsedu? Měl by vám i nadále krýt záda současný ministr zemědělství Marian Jurečka?

No nejlépe moje manželka, ale ta o to zájem nemá.

Video

Pavel Bělobrádek o spolupráci se STAN a ANO



Četla jsem několik rozhovorů, kdy se vás někdo zeptal, zda byste šel do koalice s Andrejem Babišem. Odpovídáte, že koalice se tvoří až po volbách. Ale chápu správně, že tu koalici s Andrejem Babišem nevylučujete?

Tak pan Babiš prohlásil, že se mnou a Jurečkou v další vládě nebude, takže to je víceméně vyřešeno. Ale nemůžu úplně vyloučit, ať už to bude hnutí ANO, nebo Andrej Babiš, že když to nepůjde jinak, že jim nabídneme, aby do té naší vlády šli.

Říkáte, že jim nabídnete účast ve vládě. To znamená, že počítáte s tím, že budete mít víc procent než hnutí ANO?

Já myslím, že tak 11 je reálných.

To jo no. A máte nějaký střízlivější odhad?

Máme průzkumy, že ten maximální potenciál je 22 procent, reálný se v současné době pohybuje kolem 13. Chtěli bychom ten výsledek co nejlepší.

Na sjezdu máte definitivně stvrdit spolupráci se Starosty a nezávislými. Může se stát, že nepřekročíte desetiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do Sněmovny?

Přemýšlím o jednom – jak udělat co nejlepší výsledek. Jsou tady statisíce občanů, kteří nevědí koho volit a mají dost těch politiků, kteří si navzájem vyčítají, co se tady odehrálo za posledních dvacet let. My bychom mohli kandidovat sami a měli bychom své jisté. Ale tady jde o víc. Je to záležitost toho, komu připadne plus minus 20 mandátů, které budou ve hře, jestli máte míň než 10 nebo přes 10 procent. To je ta ambice, protože nechceme, aby tady vládlo hnutí ANO za tolerance komunistů nebo Okamury nebo něčeho podobného. Jsou tady voliči, kteří volili jako změnu ANO nebo KDU-ČSL, ale u hnutí ANO se ukázalo, že pan předseda je nejenom součástí matrixu, že ho spolubudoval, ale že má sám mnohé potíže.

Před chvílí jste nevyloučil koalici s tím matrixem, o kterém teď mluvíte. Jak to podle vás bude působit na voliče?

Já myslím, že to chápou. Řekl jsem, že Babiš řekl, že se mnou a s Jurečkou ve vládě nebude.

Sněmovna ve středu odsouhlasila vznik vyšetřovací komise, která by měla prošetřit právě nahrávky Andreje Babiše s bývavlým novinářem MF Dnes Markem Přibilem. Hlasovaly pro to strany napříč politickým spektrem, ale lidovci byli proti. Proč?

Pokud vím, tak ne všichni.

Ne všichni, ale většina.

To se musíte zeptat jich, neměli jsme na to žádné usnesení. Já myslím, že tato komise má smysl. Samozřejmě na to jsou názory různé a já ani nevím, jak hlasovali. Je to jejich rozhodnutí.