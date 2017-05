Pražský tunel Blanka má od svého otevření v září 2015 trvale nastavenou maximální povolenou rychlost 70 km/h. Během posledních několika měsíců se ale rychlost na elektronických dopravních značkách začala - z pohledu řidičů bezdůvodně - měnit na 50 km/h. Magistrát zároveň začal ukládat motoristům, kteří si změny nevšimli, pokuty.

„Za poslední měsíc jsem dostal tři pokuty za to, že jsem jel rychlostí okolo 60 km/h. Na snížení rychlosti nestačím zareagovat,“ uvedl jeden z řidičů Marek Blesk. „Myslím si, že by v celém tunelu mohla být rychlost 70 km/h, není důvod ji omezovat,“ dodal.

Podobně je na tom řidič Miroslav Kazda. „Minulý týden jsem během jedné jízdy zaznamenal dvakrát změnu. Rychlost 70 a najednou na jednom úseku cca 200 metrů dlouhém 50 a poté opět 70,“ popsal.

Snížené nejvyšší povolené rychlosti si nevšiml ani další řidič Dan Táborský, který tunelem projíždí dvakrát denně. „Za poslední tři měsíce mi přišlo velké množství pokut, i dvě týdně,“ tvrdí.

Raději zaplatí, než aby se soudili



Pokutovaný řidič Vít Moudrý se domníval, že jde o duplicitu, kontaktoval proto informační linku magistrátu. „Řekli mi, že jde skutečně o dvě pokuty. Dostal jsem je během pár desítek vteřin. Ani nevím, jestli tam ta padesátka na naprosto běžném místě tunelu a bez zřejmého důvodu skutečně byla,“ prohlásil Moudrý, který se nechtěl pouštět do soudních sporů, a tak raději obě pokuty zaplatil.

Nárůst vybraných pokut za překročení rychlosti v tunelovém komplexu Blanka

Pokuty 2016

2017

Celkem

6,6 mil. Kč

11,7 mil. Kč

z toho za překročení pod 20 km/h

5,2 mil. Kč 9,2 mil. Kč

Únor

134 tis. Kč

2,1 mil. Kč

z toho za překročení pod 20 km/h

96 tis. Kč

1,6 mil. Kč

Březen

4,7 mil. Kč

3,5 mil. Kč

z toho za překročení pod 20 km/h

3,8 mil. Kč

2,8 mil. Kč

Duben

1,8 mil. Kč 6 mil. Kč

z toho za překročení pod 20 km/h

1,3 mil. Kč

4,8 mil. Kč

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy



Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman tvrdí, že nejde o záměr, jak od řidičů vyždímat peníze. „Změny rychlosti reagují na hustotu dopravy. Dějí se buď automaticky, tedy automatizovanými systémy, nebo ručně, a to vstupem dopravního operátora, kterým je v tomto případě Policie ČR,“ sdělil mluvčí.

Řidiči však tvrdí, že snížená rychlost se v tunelu objevuje i v době, kdy je provoz minimální, mimo jiné ve večerních hodinách, o víkendech nebo ráno, kdy v tunelu není ani nehoda, ani neprobíhá žádná údržba.

Počet pokut i vybrané částky prudce vzrostly

Za únor až duben 2016 a stejné období v letošním roce se počet pokut udělených magistrátem zvýšil z 10 112 na téměř dvojnásobek – 17 816. V únoru a dubnu meziročně vzrostly z necelých dvou set na tři tisíce v únoru a z téměř tří tisíc na devět tisíc v dubnu. Pouze v březnu počet pokut meziročně klesl ze sedmi tisíc (2016) na necelých pět a půl tisíce (2017).

Počet pokut za překročení rychlosti v tunelovém komplexu Blanka Výzvy 2016

2017

Celkem 10 112

17 816

z toho za překročení pod 20 km/h

8 696

15 383

Únor

198

3 225

z toho za překročení pod 20 km/h

160

2 725

Březen

7 212

5 407

z toho za překročení pod 20 km/h

6 294

4 719

Duben

2 702

9 184

z toho za překročení pod 20 km/h

2 242

7 939

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy



Jen za letošní duben úřad od řidičů vybral okolo šesti miliónů korun na pokutách, což je podobná částka, jakou vybral loni za tři měsíce.

Celkem za letošní rok vybral přibližně 11,7 miliónu korun. „Peníze z pokut putují do rozpočtu,“ uvedl Hofman.

Zaplaťte včas a nehrozí vám body, jistí se magistrát



Standardní pokuta za překročení rychlosti pod 20 km/h činí 600 korun, tisíc korun za překročení nad 20 a více km/h.

Magistrát v zaslaných dopisech zdůrazňuje, že pokud řidič částku uhradí do 15. dne od doručení výzvy, nemusí se obávat bodového postihu. Podle tvůrců pořadu A dost! to ukazuje na to, že úřadu nejde o bezpečnost, ale čistě o peníze. Řidiči totiž mohou pokuty dostávat nesčetněkrát.

Vyjádření pražské primátorky Adriany Krnáčové se získat nepodařilo. Podle autorů se po zaslání žádosti přestala snížená rychlost v tunelu objevovat tak často.

V srpnu minulého roku magistrát vrátil řidičům téměř 2,5 miliónu korun, které se neprávem vybraly na pokutách za překročenou rychlost v Blance. Tehdy šlo o technické problémy. Rychlost na elektronické dopravní značce se snižovala ze 70 na 50 km/h. Na nesrovnalosti loni upozornila městská policie, chybné měření trvalo dva měsíce.