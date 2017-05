Dorazil jste do Prahy, co máte teď v plánu?



Půjdu se projít, půjdu se projít na Karlův most.

Ještě nějaké další památky chcete obejít?

Karlův most, to je moje srdeční záležitost, takže se projdu, pak uvidím, co bude dál.

Chystáte se třeba do nějaké hospůdky na něco dobrého k jídlu, k pití?



Ještě to zvážím, já jsem tady opravdu chviličku.

Jak na nás působily reakce před věznicí, novináři, jak tam čekali a tak dále?

Bylo to v pořádku. Myslím, že to bylo příjemný pro všechny.

A jak se cítíte teď?

Cítím se svobodně, je to příjemné.

Máte nějaké plány na víkend?

To je všechno moc brzo, nechte mě vydechnout a nadechnout, já uvidím.

Co byste vzkázal vašim fanouškům, kteří vás podporovali?

Všem strašně moc děkuju, vážím si jejich pomoci, bylo to pro mě fakt hodně, hodně přínosný. Bez toho bych to těžko zvládnul, protože těch 23 let byla šílená záležitost.