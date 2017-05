„Občas přemýšlím nad tím, jestli bych to neměla stornovat, ale už je na to pozdě,“ směje se v rozhovoru pro Novinky Bělobrádková.

Stojíme na kraji Náchoda a z bytu 3 1 vychází žena s kočárkem. „Tak se jdeme projít,“ říká s úsměvem a začíná vyprávět, jaké to je žít po boku vicepremiéra.

Přes týden je sama se třemi dětmi, manžel přijíždí většinou na víkendy. „Někdy přijede na večer, když skončí dřív vláda nebo Sněmovna, a pomůže mi děti vykoupat nebo alespoň uložit,“ vysvětluje.

Jde podle ní hlavně o to mít pevný režim a jasně naplánovaný den. „Jakmile něco naruší plány, je to náročné. Když počítám s tím, že bude manžel doma, a on náhle zahlásí, že má nějakou schůzku, tak mi to udělá čáru přes rozpočet.“

Zároveň přiznává, že občas přijdou krize. „Mám krizové dny, kdy člověk padá na pusu a brečí do polštáře, někdy se to navalí. Ale většina těch dnů je takových, že to zvládáme. Ale nelituju toho, že bych si na něco stěžovala - já jsem si ty děti pořizovat neměla. To mě nikdy nenapadlo. Prostě to tak beru,“ podotýká.

S manželem prý doma politiku moc neřeší. „Manželovy názory znám jenom z televize, doma se o politice nebavíme, aby měl alespoň chvíli klid. Co mě extrémně zajímá, tak se ho snažím zeptat, ale jinak se snažím do toho nevrtat, protože pracuje neustále. Musí vypnout,“ míní.

A zmiňuje se i o roztroušené skleróze, kterou Bělobrádek trpí a otevřeně o své chorobě hovoří. „S tou chorobu se smířil. Věděla jsem, do čeho jdu. Ta nemoc trošku postupuje, jako každá nemoc. Ale nepostupuje to razantně. Někdy je unavenější,“ uvádí.

Když se Bělobrádek rozhodoval, zda bude na květnovém sjezdu obhajovat post předsedy, záleželo právě na názoru jeho ženy. „Zvažovali jsme, jestli to jsem ještě sama schopna zvládnout. Před tím jsem říkala, že jo, teď občas přemýšlím nad tím, jestli bych to neměla stornovat, ale už je na to pozdě,“ směje se.

V nadsázce konstatuje, že si občas říká, zda by neměli lidovci volby prohrát. „Ne, prostě nemůžou, teď se musí znovu dostat do Sněmovny,“ dodává už vzápětí vážně. Sama je ostatně členkou strany.