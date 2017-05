Krajské buňce podle svých slov také nařídil, aby Rusňákovým byly vráceny sponzorské dary v hodnotě 1,7 miliónu korun.

Primátor je zdrženlivější

Místopředseda ANO a primátor Brna Petr Vokřál ale chladil emoce a řekl, že navrhne pro Rusňáka pouze zastavení členství a dary vrátí, až se ukáže, že došlo k provinění.

Babiš však byl nekompromisní. „Pro nás je nepřijatelné, abychom měli takové sponzory. Já jsem okamžitě nařídil jihomoravské krajské organizaci, protože to je jejich sponzor, aby okamžitě ten dar vrátili a aby dali návrh na vyloučení pana Rusňáka z hnutí,“ řekl Právu.

Rusňák měl před komunálními volbami v roce 2014 darovat hnutí 1,5 miliónu korun, jeho žena poslala 200 tisíc. „Pokud jde o jeho manželku, je nepřijatelné, aby zůstala na jihomoravské kandidátce pro říjnové sněmovní volby,“ dodal Babiš.

Vokřál ale Babiše mírnil. Podle něj stačí, když Rusňákovi pozastaví členství, protože by měli ctít presumpci neviny. „Měli bychom pozastavit členství do vyřešení celého případu. Čímž bych chtěl dát najevo distanci od případných pochybení, ale nechci předjímat emotivní rozhodování,“ uvedl Vokřál.

„Za děti nemůžeme“

Také nevidí důvod, proč hned vracet dary. „Kdyby se prokázala nějaká zavinění, tak bychom se museli od takového daru distancovat,“ řekl Vokřál. Zároveň se zastal své kolegyně a radní Rusňákové. „Její činnost je dobrá a nekonfliktní,“ poznamenal.

Babiš se v pátek zastal náměstkyně Schillerové, podle něj nemůže být řeč o tom, že ji premiér Bohuslav Sobotka odmítl kvůli problémům jejího zetě. „Ne každý můžeme za svou rodinu a za své děti. Paní Schillerová měla všechny předpoklady dělat funkci ministryně a to, že byla odmítnuta, nemá nic společného s případem pana Rusňáka, který je pro nás překvapením, a distancujeme se od toho, co dělá,“ řekl Babiš.

Také Sobotka uvedl, že obvinění Rusňáka nemohlo hrát v jeho názoru na Schillerovou žádnou roli, protože o něm v pondělí nevěděl.

Překvapení pro Sobotku



„I pro mě to bylo překvapení. Pokud je to pravda a skutečně bude pan Rusňák obviněn z trestné činnosti, tak to potvrzuje argumenty, které jsem použil vůči paní Schillerové. Potvrzuje to správnost toho, že jsem se rozhodl paní Schillerovou nejmenovat,“ uvedl Sobotka.

V pondělí premiér uvedl, že jedním z důvodů odmítnutí Schillerové je vazba na Rusňáka. „Předchozí výběr paní Schillerové do funkce náměstka pro daně a cla podle zákona o státní službě je navíc zpochybněn silnou vazbou její rodiny na brněnské hnutí ANO a jednoho z největších sponzorů hnutí ANO, podnikatele Rusňáka,“ uvedl v pondělí Sobotka.

Podle něj je dobře, že Schillerovou neakceptoval. „Pokud pan Rusňák bude obviněn a já bych paní Schillerovou navrhl panu prezidentovi, tak pravděpodobně už dnes by hnutí ANO přišlo a požadovalo změnu v této nominaci,“ dodal premiér.

Sobotka nechtěl spekulovat o tom, jestli by měla opustit Schillerová místo náměstkyně. „Uvidíme, jaké informace zveřejní policie a státní zastupitelství. Nechci spekulovat o tom, co bude dál. Nicméně tyto informace zpochybňují pozici paní náměstkyně Schillerové, pokud se skutečně potvrdí,“ dodal Sobotka.