Resort pokryje ze svého jen část této sumy. Proto ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) žádá kabinet, aby uvolnil z vládní rezervy 16 miliónů korun. Vláda o tom má rozhodnout v pondělí a dá se předpokládat, že ministři budou souhlasit.

Jak uvedl tento týden na konferenci Stratcom premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), podpora nezávislých médií právě ve východní Evropě – nejen těch veřejnoprávních, ale i soukromých – pomůže rozeznat fakta od nepravdivých nebo překroucených zpráv.

Výhrady proti tomu, aby hlavní prioritou ČR pro pomoc Ukrajině byla oblast vzdělávání a médií, ale vyjádřilo v připomínkovém řízení ministerstvo průmyslu a obchodu vedené sociálním demokratem Jiřím Havlíčkem. Pomoc by se podle MPO měla soustředit také na obnovu infrastruktury a důležitých průmyslových podniků. To však resort zahraničních věcí odmítl s tím, že „vzhledem k objemu české pomoci bylo třeba stanovit pro pomoc Ukrajině priority“.

Hlavně vzdělání a boj proti korupci

„MZV v tuto chvíli nevidí jako efektivní a účelné přehodnocovat prioritní nastavení pomoci. Vzhledem k objemu prostředků není možné realizovat velké infrastrukturní projekty,“ tvrdí ministerstvo ve zdůvodnění návrhu.

„Sektor vzdělávání, podporu občanských iniciativ a boj proti korupci MZV považuje za zásadní při zlepšování státní správy a podnikatelského prostředí na Ukrajině, z čehož bude v dlouhodobém horizontu profitovat i ČR,“ obhajuje MZV zaměření pomoci Ukrajině.

S pomocí souhlasí předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Podle něho je podpora konkrétních projektů na základě dvoustranných smluv správná. I proto, že když se posílají peníze prostřednictvím mezinárodních institucí a organizací, nemá ČR kontrolu nad tím, jak a kde se peníze použijí.

Pokud jde o podporu demokracie, tak jsem toho názoru, že právě proto by peníze na tyto bohulibé účely měly jít i do těchto oblastí. Jan Chvojka, ministr

„Vnímám to jako investici do stabilizace země, která může způsobit problémy v širším regionu, tedy i v ČR. Nejde o pouhý altruismus. Naše možnosti nejsou nekonečné, a proto považuji strategii pomáhat v našem nejbližším okolí za správnou,“ poznamenal pro Právo.

Peníze mají pomoci mj. s reformou vzdělávacích programů a také s materiálním vybavením vzdělávacích institucí, a to i ve vzbouřeneckých oblastech. Tak např. již byla opravena Donbaská národní akademie civilního inženýrství a architektury v Kramatorsku. Počítače dostaly tři evakuované školy, mj. Univerzita Tarase Ševčenka ve Starobilsku v Luhanské oblasti.

„Pokud jde o podporu demokracie, tak jsem toho názoru, že právě proto by peníze na tyto bohulibé účely měly jít i do těchto oblastí,“ řekl Právu ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

Poskytli jsme už 171 miliónů



Podle místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Heleny Langšádlové (TOP 09) je nutné pomáhat tam, kde je to potřeba. „Pokud je mi známo, tak se v těchto oblastech snažily působit naše humanitární organizace. Všude žijí lidé, kteří se tam dostali do naprosto zoufalé situace. Těm musíme pomoci bez ohledu na to, v jaké oblasti se nacházejí,“ uvedla pro Právo.

Součástí pomoci jsou také stipendia ukrajinským studentům na českých vysokých školách.

Od roku 2014 poskytla ČR Ukrajině již zhruba celkem 171 miliónů korun. Prostředky na to vyčlenilo MZV z humanitárního rozpočtu, z peněz na rozvojovou pomoc, programu transformační spolupráce a z programu Východního partnerství.