„Po dnešku mohu konstatovat, že předsednictvo projednalo všech 14 kandidátních listin,“ oznámil po jednání předsednictva Sobotka. Ten při zásazích do pražské kandidátky vyslyšel apel ministra zdravotnictví a pražského předsedy ČSSD Miloslava Ludvíka, aby byla Arnoštová na třetím místě, nikoliv na pátém, kam ji zařadil i proti jeho vůli Krajský výkonný výbor.

„Posunuli jsme kandidátku Lenku Tesku Arnoštovou na třetí místo pražské kandidátky, aby paní Arnoštová byla na viditelnějším místě. Zařadili jsme na kandidátku poslance Jaroslava Zavadila, který předtím na kandidátce nebyl,“ řekl Sobotka.

Miloslav Ludvík s Lenkou Teskou Arnoštovou

FOTO: Petr Horník, Právo

Předsednictvo tak zasáhlo proti přání pražských členů, kteří předchozí složení kandidátní listiny schválili dokonce dvakrát a v dopise Sobotku žádali, aby změny nečinil. Na pozici lídra Prahy zůstali i po pátečním jednání špiček ČSSD dva kandidáti: Ludvík a místopředseda strany a pražský náměstek Petr Dolínek. O tom, kdo stranu do voleb povede, rozhodnou v červnu v referendu členové ČSSD.

Kvůli Zimolovi zasedne KVV

Silnou odezvu v Jihočeském kraji může vyvolat také škrtnutí Jiřího Zimoly. Na jeho vyřazení z voleb se přitom předsednictvo shodlo naprostou většinou. „Kvůli jeho problémům, které vedly k tomu, že musel rezignovat na pozici hejtmana. Pro nás bylo nepřijatelné, jestliže v Jihočeském kraji v rámci řízení nemocnic byl vytvořen mechanismus, který umožňoval malé skupince manažerů pobírat sedmimiliónové odměny,“ uvedl Sobotka.

Adam Rykala

FOTO: Poslanecká sněmovna ČR, Novinky

K situaci nyní svolají tamní hejtmanka Ivana Stráská i lídr kandidátky starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka v nejbližších dnech jednání Krajského výkonného výboru. „Zatím se k tomu nebudu vyjadřovat, musí k tomu dát stanovisko Krajský výkonný výbor. Myslím si, že je to špatně, že je to nešťastné. Ale počkáme si, co na to řekne KVV,“ řekl v pátek Právu Mrvka.

Jeho slova potvrdila i Stráská. „Mohu k tomu říci jediné. Zimolu nominoval KVV, musí se tedy sejít a musí se domluvit další postup,“ řekla Právu.

Hrozí rozpad kandidátky



V dopise přitom Sobotku před krokem varovali. „Jednalo by se o vysoce nedemokratický krok, který by v důsledku poškodil celou stranu,“ napsali Sobotkovi. „Rádi bychom vám sdělili, že pokud by došlo na rozhodnutí do kandidátky zasáhnout, museli by někteří z našich členů odstoupit a hrozil by celkový rozpad kandidátky,“ dodávají.

Zimola patřil ve straně k nejtvrdším vnitrostranickým kritikům současného vedení. Byl i jedním z tzv. lánských pučistů, kteří se za podpory prezidenta Miloše Zemana pokusili Sobotku po volbách v roce 2013 svrhnout.

Drama hrozí i v Moravskoslezském kraji



Situace by se mohla vyhrotit i v Moravskoslezském kraji. Z tamní kandidátky předsednictvo ČSSD vyškrtlo hned dva lidi: poslance Adama Rykalu a předsedkyni ostravské ČSSD Janu Vajdíkovou. Špičky ČSSD si na popud kontrolní komise strany chtějí také posvítit na složení tamní organizace. „Ostravská městská konference projde přeregistrací, aby se upřesnily informace o tamní členské základně,“ informoval Sobotka.

Beze změn předsednictvo schválilo v pátek kandidátky v Ústeckém kraji, Pardubickém kraji a v Jihomoravském kraji. Ty povede poslanec Jaroslav Foldyna, ministr pro lidská práva Jan Chvojka a sám premiér Sobotka.