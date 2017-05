Vládní krize zdá se být zažehnána. Je pro vás zklamáním, že premiér kývl na Ivana Pilného z ANO?

Zklamaný nejsem, ale veřejnost zřejmě bude. Za posledních čtrnáct dní jsme tu zažili něco, čemu by se dalo říct pražské jaro. Veřejnost si začala myslet, že se začne říkat pravda a podvody se nebudou zakrývat a že s nimi je tu někdo ochoten bojovat. To pražské jaro ve středu skončilo, protože pan premiér se rozhodl, že bude změnu pouze předstírat, protože nemá sílu ani odvahu změny dosáhnout.

Historické paralely kulhají, protože jde o nesouměřitelné události. Ale dnešní události jsou v duchu českých národních tradic. Když si vezmete Edvarda Beneše v roce 1948 či Alexandra Dubčeka v roce 1968, tak tady byl národem milovaný slaboch, který vzbudil v lidech takové sympatie, že ho vyšli do ulic podpořit, aby slabochem už nebyl.

Místo toho, aby využil jejich energii, tak to premiér prostě položil a udělal pravý opak. Z toho hlediska se předseda vlády Sobotka zachoval v duchu národních tradic. Jeho slova o tom, že už nemůže nést odpovědnost za čachry ministra financí, jsou už nepravdivé. Ponese je dál, protože za ministra Babiše tam dal místodržícího pana Babiše. A je lhostejné, zda to pan předseda ANO bude řídit z Letenské (sídlo ministerstva financí), nebo z Průhonic (tam Babiš bydlí).

Myslíte, že pět měsíců před volbami mělo smysl zatvrzele odmítat jednoho kandidáta ANO za druhým?

Zcela jistě, na ministerstvu financí mohl být někdo, kdo by objektivně garantoval prošetření daňových čachrů ministra Babiše. Bylo to v premiérových silách, ale rezignoval na to a zachoval se jako slaboch.

Ještě před čtrnácti dny to ale vypadalo, že z vlády půjde Sobotka místo Babiše.

Když ohlásil demisi, tak jsem řekl, že je to srabské a alibistické rozhodnutí. Když to napravil, tak měl v této věci naši podporu.

Tento člověk, který říkal, že jejich předseda je čistý jako lilium, je teď panem premiérem pověřen, aby dohlížel na nestranné prošetření celé kauzy.

Ivan Pilný tvrdí, že je na Babišovi i Agrofertu nezávislý. Vy tvrdíte, že Babiš a ANO jedno jsou a že všichni v hnutí mu zcela podléhají. Není to přitažené za vlasy?

Určitě ne. Nedokážu si představit demokratickou stranu, jejíž předseda se dostane do takových potíží a neozve se kritický hlas a všichni jako zaměstnanci nebo členové sekty ho hájí.

Poslanec Pilný byl jeden z prvních, kdo povstali na jeho obranu a hájili ho zcela nesmyslnými a demagogickými argumenty. Tento člověk, který říkal, že jejich předseda je čistý jako lilium, je teď panem premiérem pověřen, aby dohlížel na nestranné prošetření celé kauzy.

Ministr financí dohlíží na vyšetřování? Finanční správa by přece měla vyšetřovat nezávisle.

Ministr nemůže vstupovat do živých kauz a dávat přímé zadání, i když u vztahů pánů Babiše a Janečka (ředitel Finanční správy) máme pochybnosti.

Ministr je pověřen politickou kontrolou, a proto mu pan premiér dal úkol, aby dohlédl na nezávislé vyšetření. Ale pan premiér si z nás všech dělá legraci, když si musí být vědom, že poslanec Pilný je v této věci jeden z největších obhájců svého šéfa.

Když odhlédnete od toho, že Pilného berete jen jako místodržícího, co na něj říkáte jako na budoucího ministra financí a co soudíte o jeho výrocích, že bude při sestavování rozpočtu lakomý?

To, že je místodržící v případu vyšetřování kauzy korunových dluhopisů, si nemyslím já, ale vydal o tom svědectví sám pan poslanec Pilný svými výroky. Jsem dalek toho hodnotit odborné schopnosti ministrů vlády, která nemá naši důvěru.

Ale přidržím se toho, co pan poslanec řekl sám v pondělí na otázku, zda by přijal nabídku stát se ministrem financí. Řekl, že by ji nepřijal, protože tomu nerozumí. Ve středu už ale řekl, že tomu rozumí. Tak se ptejte jeho, kde se to za tři dny doučil.

Pan prezident teď jásá, protože nemá důvod nevyhovět návrhu ANO. To mají s Andrejem Babišem dobře promyšlené. Oni jsou teď vítězi nad premiérem, ne proto, že jsou tak dobří, ale pro slabošství pana premiéra.

Co říkáte na roli prezidenta Zemana v krizi?

Když na Hradě chtěl přijmout demisi pana premiéra, kterou nepřinesl, sehrál odpudivou komedii, kterou nás zostudil před celým světem.

Umožnil tím ale panu premiérovi vycouvat ze slabošského kroku a týden předstírat, že je rozhodný politik. Ale to mu dlouho nevydrželo, když akceptoval adepta z ANO. A pan prezident teď jásá, protože nemá důvod nevyhovět návrhu ANO. To mají s Andrejem Babišem dobře promyšlené. Oni jsou teď vítězi nad premiérem, ne proto, že jsou tak dobří, ale pro slabošství pana premiéra.

Myslíte, že voliči ocení vaši dlouhodobou kritiku Babiše, když teď musel z vlády odejít?

Naše kritika není osobní vůči Andreji Babišovi, ale je to zápas za plnohodnotnou a nepředstíranou demokracii.

Doufám, že voliči ocení náš konzistentní postoj. Ale nespoléháme jen na to, 30. května zveřejníme náš program úspěšné země.