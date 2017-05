V situaci, kdy Česká republika přebírá od Kypru předsednictví Rady Evropy, která se věnuje i svobodnému působení médií, prezidentova slova podle Zaorálka obrazu Česka nepomohla. Jako problém prý vnímají partneři České republiky také zprávy o tom, že obsah některých českých médií mohli ovlivňovat vysoce postavení politici.

„Určitě se o tom budeme bavit. Je to moje povinnost se o tom bavit s prezidentem, protože i když si pořád myslím, že nás nikdo nepodezírá z toho, že by v České republice byli likvidováni novináři, tak je podle mne nevhodné o tom vůbec mluvit ve světě, kde tolik novinářů pronásledováno a likvidováno je,“ uvedl Zaorálek.

Zeman pronesl kontroverzní výrok v neděli během setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Číně. „Jsou tady jiní novináři? Novinářů je příliš mnoho, je třeba je likvidovat,“ řekl český prezident Putinovi při příchodu do jednacího sálu. Ruský prezident odvětil: „Není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano.“ [celá zpráva]

Zeman se o výroku krátce zmínil i v rozhovoru, který vznikl ještě v Číně a který ve čtvrtek odvysílala TV Barrandov. Zeman řekl, že šlo jen o „okrajovou poznámku“.

Výrok českého prezidenta zaznamenala mimo jiné evropská platforma Mapping Media Freedom, která se zabývá ochranou novinářů a která kvůli Zemanovým slovům podala podnět právě Radě Evropy.

Kontroverze i kolem Babiše



Další pochybnosti o svobodě médií v Česku vyvstaly v souvislosti s uniklými nahrávkami, na nichž ministr financí Andrej Babiš hovoří s novinářem deníku, který dříve vlastnil. Ministrovi kritici tvrdí, že Babiš mohl ovlivňovat obsah deníku ve svůj prospěch.

„Není pochyb o tom, že se podobné věci sledují a bohužel, není pochyb o tom, že to v ničem nepomáhá obrazu České republiky mezi ostatními zeměmi,“ podotkl Zaorálek. „V oblasti ochrany svoboda slova a médií jsme měli docela slušnou pověst. Téma nezávislosti médií bylo pro nás takové, o kterém jsem mohl mluvit bez obav. Po těch posledních událostech se mi na toto téma tak dobře nevystupuje," dodal.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD)

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Jako problém v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropy Zaorálek nevidí intenzivní spolupráci Prahy s Čínou. Peking je přitom opakovaně kritizován za porušování lidských práv. Posilování vztahů s Čínou vnímá český ministr jako příležitost vývoj v Číně ovlivňovat.

„Není pochyby o tom, že je pro nás velmi důležité, co se děje v Číně. Je to něco, co je pro nás neméně důležité, než stav v Evropě a přilehlých zemích,“ řekl ministr. „Od začátku zde byla dohoda, jejíž součástí je, že máme zájem o otevření lidskoprávního dialogu a využíváme těch vztahů k tomu, abychom se bavili i o těchto otázkách,“ doplnil.