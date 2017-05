„Od dnešního rána leží na Pražském hradě návrh na to, aby pan Ivan Pilný byl jmenován ministrem financí,” uvedl Sobotka. Připomněl rovněž, že již od 5. května má prezident návrh na Babišovo odvolání.

Podle premiéra tak premiérovi nic nebrání, aby návrhu vyhověl a postupoval v souladu s ústavní praxí. „Je potřeba, aby rozhodl co nejdříve,” uvedl Sobotka na dotaz, zda by vyčkal do příštího týdne. Pokud nebude Zeman jednat bez zbytečného odkladu, je Sobotka připraven podat kompetenční žalobu.

„Měl by co nejdříve informovat o svém postupu, protože lidi to zajímá,” odtušil premiér k Zemanovi. „Pan prezident by neměl veřejnost ani předsedu vlády napínat,” dodal.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček zatím neuvedl, zda se Zeman s Pilným setká nebo kdy učiní nějaké další kroky ohledně odvolání Andreje Babiše. „O případných krocích v nejbližších dnech budeme informovat v okamžiku, kdy se uskuteční,” reagoval mluvčí na dotaz Novinek.

Vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek k Pilnému uvedl, že vědu označil za „černou díru”, a proto od něj coby ministra financí ve směru k vědě „neočekává nic dobrého”.