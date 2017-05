Z Česka šly loni peníze přímo Islámskému státu

Tajné služby v loňském roce získaly poznatky, které se týkaly podezření z financování terorismu. Minimálně v jednom případě byl z Česka odeslán finanční obnos adresovaný tzv. Islámskému státu (IS). Píše se to ve zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou by příští týden měla projednat vláda.