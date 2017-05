Pane senátore, jak jste spokojený s rozhodnutím ministerstva financí, že spolky, jejichž tržby nepřekročí 300 tisíc ročně, budou mít výjimku z EET?

I dílčí vítězství je velké vítězství všech, kdo tuto hloupost kritizovali. Samozřejmě, že 300 tisíc je kosmetický ústupek, je to strašně málo. Je to ale signál k tomu, že je potřeba neskládat zbraně a dál bojovat. My jsme navrhovali buď úplné zrušení, nebo aby to platilo až od miliónu korun ročně. I tak se ale naše úsilí ve spolupráci se Svazem měst a obcí vyplatilo a rozum zvítězil.

Osobně byste se spokojil s „osekáním“ EET, nebo stále trváte na tom, že by měla být zrušena?

Osobně jsem přesvědčen, že tento způsob evidence tržeb by měl být zrušen jako takový. Firmy mají své systémy, jak tržby evidovat. Nejsem proti vývoji technologií, ale místo tohoto nesmyslu, který vymysleli úředníci, a který nebyl konzultován s podnikateli, by mělo vzniknout něco smysluplného.

Budete se snažit prosadit ještě další změny v EET?

Samozřejmě, že ano. Dílčí ústupky zde jsou a je vidět, že samo ministerstvo financí si uvědomuje, že je to hloupost. Budeme na něj dále tlačit ve spolupráci s kolegy senátory, starosty i se spolky. Zvláště tady na Slovácku je to vidět. O víkendu jsem byl na dvou akcích, například na koštu vinařů, byly tam stovky lidí, a tak naštvané lidi jsem dlouho neviděl. Kdyby tam někdo otravoval s EET, rychle by ho vyhodili pryč. Úředníci to nedomysleli. Spolkovému životu by se přece mělo pomáhat, buďme rádi, že to ti lidé dělají.

Myslíte, že jde o politické rozhodnutí, že Andrej Babiš couvá?

To víte, že ano. S tím, co se děje teď ve vládě, to podle mě souvislost nemá. Babiš spíš už zjistil, že udělal totální hloupost. Je to samozřejmě politická úlitba před volbami. Teď dal spolkům tři sta tisíc, ale kdyby byl frajer, řekl by, že to bude od miliónu a do té částky by spolky platily jen nějaký paušál.