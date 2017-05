Logo má podobu šrafovaného trojúhelníku se jménem lidovců a Starostů. A má podle informací Práva znázorňovat, jak nové koalici roste síla a její obliba mezi voliči.

Podle posledních průzkumů preferencí by v součtu lidovci a Starostové získali okolo deseti procent hlasů. Je to hranice, kterou musí dvoukoalice pro vstup do Sněmovny překročit. Stranám kandidujícím samostatně stačí zisk přes pět procent.

Zatímco hnutí STAN si koalici odhlasovalo téměř jednomyslně, KDU-ČSL měla problém své spolustraníky o kooperaci přesvědčit. Lídr lidovců Pavel Bělobrádek tedy musel objíždět regiony a obvolávat své kolegy, aby je o nutnosti spolupráce přesvědčil. Nakonec se mu to téměř povedlo, když v úspěch koalice uvěřil i hlavní rebel KDU-ČSL senátor Jiří Čunek. [celá zpráva]