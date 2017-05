Pokud by premiér Bohuslav Sobotka Schillerovou na ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva, míní Zeman. Na místě Babiše by ji prý už dávno ukončil a začal razantní předvolební kampaň.

Výměnou Babiše za Schillerovou by mohla být ukončena stávající vládní krize, která vyústila v návrh na Babišovu demisi.

Zeman, který je momentálně na státní návštěvě v Číně, se hodlá návrhem zabývat po návratu do České republiky.

Premiér chce Babiše odvolat kvůli pochybnostem ohledně jeho podnikání, zejména nákupu korunových dluhopisů, a v reakci na nahrávky, které naznačují, že Babiš měl coby vlastník zneužívat svá média k dehonestaci politických protivníků.

Hnutí ANO žádá premiéra, aby svolal koaliční radu dříve než na čtvrteční podvečer. V pondělí na zasedání předsednictva vlády proto požádá o dřívější termín. V neděli to uvedla mluvčí vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) Lucie Kubovičová. Situace vyžaduje rychlejší jednání, uvedla.