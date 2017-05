Pane vicepremiére Babiši, soc. dem. po pátečním jednání nejužšího vedení zpochybnila váš výběr Aleny Schillerové. Může to znovu oddálit řešení vládní krize?

Já nebudu reagovat na nějaké drby. Vyjádření pánů Chovance a Zaorálka pro mě nejsou podstatná. Počkám na jednání s panem premiérem. Požádal jsem ho o schůzku mezi čtyřma očima.

Trváte na svém návrhu?

Tento návrh jsem poslal panu premiérovi, ať jej donese na Hrad. Já budu odvolán, ona jmenována. Krize skončila. To je jednoduché. Pokud by premiér s tímto mým návrhem nesouhlasil, potom už potřetí flagrantně poruší koaliční smlouvu.

Podle Zaorálka a Chovance ale právě vaše náměstkyně, pod kterou spadá finanční správa, mohla blokovat kontroly korunových dluhopisů Agrofertu, které krizi odstartovaly.

Schillerová nic neblokovala. V Agrofertu probíhají tři finanční kontroly. Tam se dveře od března netrhnou. Chodí tam i policie. Je tam kontrola na dluhopisy, na Čapí hnízdo, na všechno. Tak nevím, co soc. dem. vykládají za nesmysly.

Máte nějaké jiné jméno, kdyby ji premiér odmítl?

K tomu není žádný důvod. Paní Schillerová je profesně zdatná, je 25 let ve finanční správě. Je to tedy odbornice, jak premiér žádal. Má skvělou pověst. Proč by nemohla být ministryní financí?

Není to ani členka hnutí ANO. Na ministerstvu financí není ani jeden jeho člen. Na MF má člen ANO zákaz. V její osobě bude zajištěna kontinuita rezortu. Copak premiér chce to ministerstvo destruovat? Pokud ne, pak můj návrh donese prezidentovi.