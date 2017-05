Jaké je podle vás nejlepší řešení vládní krize?

My preferujeme, aby prezident republiky postupoval podle Ústavy a odvolal člena vlády na návrh předsedy vlády. ANO by mělo nominovat nového člověka na místo ministra financí. A v této podobě bychom mohli dokončit vládní mandát do řádných voleb.

Ve středu prezident Zeman v Liberci navrhl koalici dvě varianty: předčasné volby - ty jste všichni odmítli - a druhou, aby odešel nejen Andrej Babiš, ale i premiér Sobotka. Prý bude lepší, když ti dva kohouti půjdou pryč. Jak se vám líbila taková varianta?

Podle mého není reálná, protože jsem vyrozuměl ze slov pana premiéra, že rezignovat nehodlá.

ANO navrhlo, aby Babiše nahradila jeho náměstkyně Alena Schillerová. Soc. dem. k ní má výhrady kvůli tomu, že má na starosti finanční správu, a tak podle nich nese vinu za to, že se neprověřovaly korunové dluhopisy. Vy s ní problém nemáte?

Za sebe mohu říci, že jsme vždy ctili personální návrhy koaličních partnerů a budeme v tom pokračovat. Výhrady můžeme mít, ale také by se mi nelíbilo, kdyby někdo kádroval moje návrhy.

Chápu argumenty soc. demokracie, ale je to přece jenom náměstkyně na ministerstvu financí a na ten půl rok do voleb má smysl, aby tam přišel někdo, kdo je s chodem úřadu seznámen.

Jsou podle vás argumenty ČSSD pro odvolání Babiše případné?

Mluvil jsem s německými kolegy, kteří mají blízko k CDU. A ti nám řekli, že u nich by ministr odešel už za jednotlivá podezření. Já nikoho nemohu soudit, jestli je vinen, nebo nevinen. To musí říci orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány, které to vyšetřují.

Pokud je to otázka etická, tak si o tom musí udělat obrázek sami voliči. Ale podstatné pro nás je, že za podezření, jimž čelí Andrej Babiš, se dříve běžně odcházelo i v českých vládách a v Německu by takový ministr vydržel jen pár minut.

Paní ministryně školství Valachová ukázala, že je možné převzít odpovědnost. A to se problém netýkal přímo jí samotné, ale jejích podřízených a jejich blízkých. A ona za to převzala politickou odpovědnost. To dává logiku. Presumpce viny doposud v politice platívala.

Co se stalo nového? Přece jste o Babišovi věděli, že má nějakou minulost, v které získal obrovský majetek, že vlastní média.

Návrh na odvolání nepadl kvůli těmto věcem, ale kvůli věcem, o nichž jsme nevěděli. Když jsem vstupoval do vlády, vůbec jsem netušil, že existují korunové dluhopisy. Také jsem neměl tušení, že pan Babiš vlastní nějaké Čapí hnízdo. Také jsem netušil, že se schází s redaktory svých médií. A to vůbec neříkám, jestli s nimi něco konzultoval, ale dost závažné je už to, že se schází s řadovým redaktorem.

šéf ANO Andrej Babiš

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kdyby se sešel s šéfredaktorem nebo divizním ředitelem mediální sekce v rámci Agrofertu a řešil s ním strategické věci, zaměření listu - jestli má být pravicový, levicový nebo bulvární - tak to pochopím, protože na tom není nic neetického.

Ale setkávat se s řadovým redaktorem - který nota bene psával články přitažené za vlasy a není v MF Dnes sám, to závažné je. Toto vše jsme dopředu nevěděli. A pan Babiš přísahal na zdraví svých dětí a vnoučat, že nic takového, co dělal, dělat nebude. Já se ale většinou snažím lidem nejdříve věřit.

Nejsnadnější varianta, kterou preferujete, že prezident Babiše odvolá a vláda pojede dál, má řadu úskalí. Miloš Zeman už oznámil, že nejdřív podá podnět k Ústavnímu soudu, aby rozhodl, jestli musí odvolávat ministra ve všech případech. To může celou krizi značně protáhnout.

To jistě může.

Co budete dělat?

Uvidíme, jak se pan prezident zachová. Když nebude činit to, co mu ukládá Ústava podle všech dostupných precedentů i podle všech názorů právníků, které jsem slyšel, tak senátoři jsou připraveni podat na něj ústavní žalobu.

Není tu jiné řešení? Mluví se o možnosti vypovědět koaliční smlouvu s tím, že byste dovládli s ČSSD bez ANO.

To by záleželo na tom, jak po vypovězení koaliční smlouvy dostat ministry ANO z vlády. Jediná možnost je odvolat je, ale pokud řekne prezident, že je neodvolá, tak se nic nevyřeší. My jednoznačně říkáme: prezident republiky má konat podle Ústavy a Andreje Babiše odvolat.

Premiér uvedl, že než podat ústavní stížnost pro hrubé porušení ústavních pořádků, která může vést k sesazení prezidenta, preferuje mírnější kompetenční žalobu. Co je lepší podle vás?

Lze podat obojí. Vím, že senátoři jsou připravení podat ústavní žalobu. Hovořili o příštím týdnu nebo o tom, že v řádech týdnů, pokud nebude pan prezident konat.

Tedy až se prezident vrátí z Číny?

Myslím, že do konce května.

Jaký dojem jste měl ze schůzky s prezidentem v Liberci? Dělá to podle vás, aby pomohl Babišovi, nebo aby se pomstil Sobotkovi?

Já na dojmy nedám. A spekulovat nechci, protože do hlavy panu prezidentovi nevidím. To nechám novinářům.

Při vaší nedávné schůzce na Hradě o vás prezident mluvil jako o možném premiérovi, pokud by pánové Chovanec a Zaorálek odmítli. Co jste mu tehdy na to řekl?

Že jsou nabídky, které se neodmítají. Já jsem člověk, který když se s někým dohodne, tak se to pak snaží splnit. Ale kdyby to bylo podmíněné např. tím, že tam musí být nějací ministři a neměl bych v tom volnou ruku, tak bych to nepřijal. Ale za určitých podmínek na to připravený jsem. Protože, jestli to bude teď - pozor vtip - nebo po volbách, tak už je to jedno.

Prezident Zeman argumentuje mimo jiné tím, že premiér Sobotka vytvořil vládní krizi jen proto, že ČSSD padají volební preference. Myslí si to i váš vlivný senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek. Neskočili jste soc. demokratům na špek, když s nimi nyní jedete na jedné lodi a vlastně jim pomáháte zastavit preferenční pád?

To musím kategoricky popřít. Nic takového se neděje. My nejedeme na jedné lodi s ČSSD, ale s Ústavou. My chceme pouze to, co je v Ústavě. Já nemám žádnou možnost změnit rozhodnutí premiéra. Pouze říkám, že když podle Ústavy premiér člena vlády navrhne odvolat, tak prezident odvolá. Nic jiného neříkám. Já jsem nepřišel s nápadem odvolat Andreje Babiše. Já ho neodvolávám, nemám k tomu kompetence. To je věc pana premiéra.

Ale scházíte se se Sobotkou a kujete pikle na Babiše, nebo to tak aspoň vypadá.

Pikle proti němu nekuju, také jsem se ve dvou sešel s panem Babišem a nevidím v tom nic nenormálního. Naopak si myslím, že bychom se měli scházet častěji. Ještě víc by pomohlo, kdyby se ve dvou sešel pan premiér a pan Babiš.

Dokážete jít po podzimních volbách znovu s Babišem do vlády?

Pan Babiš řekl, že s Bělobrádkem a Jurečkou v další vládě nebude, tak uvidíme, nechci to předjímat.

Vám by to nevadilo nebo byste měli podmínky, abyste předešli situaci, v které jste dneska?

Koalice se tvoří po volbách. Vaše otázka je abstraktní, a je to jen plácání do větru. To řekl Karel Schwarzenberg. Nechci spekulovat. Je tu spoustu neznámých. Kdy budou volby? Budou předčasné? Jestli spolu dovládneme? A v jaké konstelaci? Jak proběhne kampaň? Jak dopadnou volby? A teprve pak se o tom můžeme bavit.

A co vaše sympatie vůči Andreji Babišovi, změnily se?

Podívejte, když jsem nastoupil na jatka, tak se mě také nikdo neptal, jestli jsou mí kolegové nebo generální ředitel sympatičtí. Pracuji s tím, kdo je, podle hesla že se tančí s tím, kdo je v sále. Není to o sympatií, ale o realitě.

Mým úkolem je, aby Starostové a lidovci dopadli co nejlépe ve volbách, abychom se skutečně stali silou, která dokáže pozitivně posunout Českou republiku, abychom neztratili to, co se podařilo této vládě. A zároveň, abychom po volbách zachovali proevropskou a prozápadní orientaci ČR. Kdyby lidé pracovali jen tam, kde je jim někdo sympatický, tak by to dopadlo špatně.

Myslíte, že se v této krizi ukazuje, že prezident na svou roli už nestačí a že by již raději neměl kandidovat?

To, jestli na to stačí, musí posoudit sám a jeho okolí. Jeho ústavní právo je kandidovat. Já to respektuji.

Myslíte, že dělá svou práci dobře?

S mnoha jeho kroky nesouhlasím, ale respektuji ho jako hlavu státu.

To říkáte i přesto, že souhlasíte s žalobou na něj?

Předpokládám, že naplní své ústavní povinnosti a pana Babiše odvolá.