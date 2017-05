„Co byla hlavní věc, která mě velmi mile překvapila, že zcela spontánně Národní rada pro sport dala absolutní podporu paní ministryni,“ řekl po jednání rady předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Národní rada pro sport mě jednohlasně pověřila, abych vyzval premiéra, aby nepřijímal demisi paní ministryně. Myslíme si, že principy a systém rozdělování dotací, jak byly nastaveny paní ministryní, jsou správné,“ dodal.

Podle něj doplatila právě na to, že se snažila ve financování sportu nastavit „naprosto jasná a pevná pravidla, kde by vlivy jednotlivců byly zcela minimální“. Valachová řekla, že nepřemýšlela nad možností, že by premiér její demisi nepřijal. „Demisi mám připravenou a podám ji panu premiérovi,“ dodala.

Dotace pro FAČR zamrzly



Podle ní sportovní svazy dostanou na svou činnost v červnu vyplacenu zálohu ve výši minimálně poloviny loňské dotace. Zbytek peněz obdrží po novém posouzení žádostí. „Program bude vyhlášen znovu. V červnu chceme zajistit, že nejméně padesát procent dotace minulého roku zamíří do sportovních svazů zálohově,“ řekla Valachová.

Zajištěny by měly být také prostředky na významné akce pořádané v ČR a na přípravu olympioniků.

Do sportu letos zamířila zhruba miliarda ze šesti miliard, která je ve státním rozpočtu pro tyto účely vyčleněna. Zbytek dotací byl pozastaven v souvislosti s podezřením, že se na rozdělování peněz na investice domlouvala bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová se šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou, oba jsou obviněni a ve vazbě.

Valachová spolu s Národní radou pro sport vyzvaly Fotbalovou asociaci ČR k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování. Teprve pak se bude řešit další postup financování fotbalu.