„Poradíme se, ale nepředpokládám, že bychom tu nabídku přijali,” řekl Chovanec, který ve středu v Liberci absolvoval jednání představitelů koaličních stran s prezidentem. Potvrdil, že Zeman navrhl, aby z vlády odešel kromě ministra financí Andreje Babiše i premiér Sobotka.

Chovanec stejně jako další členové vedení ČSSD nevidí důvod, aby Sobotka opouštěl vládu.

„Jestli tohle chtěl prezident udělat, měl možnost to udělat před týdnem. Taková situace tehdy byla. Ale dvakrát do stejné řeky nevstoupíte, takže když to tehdy prezident neudělal, dneska už tuhle situaci nikdo nevrátí. Dneska je v úplně jiné situaci, dnes tam má žádost, aby odvolal Andreje Babiše,” doplnil Zaorálek s tím, že nechápe, proč prezident nepřijal demisi celé vlády, kterou mu Sobotka minulý týden nabízel. Teď když chce, aby odešli jak premiér, tak ministr financí, už nemá nástroj, jak toho docílit.

Zaorálek: Pošle nás hledat fimfárum?

„Pan prezident s námi hraje hru ani oblečená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze. Už jenom čekám, až nás vyzve hledat nějaké fimfárum, o kterém nikdo neví, co to je, a až ho najdeme, tak ho odvolá,” prohlásil Zaorálek s odkazem na známou pohádku Jana Wericha. Podle něj je to sice legrační, ale neodpovídá to tomu, co říká ústava.

Přiznal, že ho ve čtvrtek rozčarovalo, když od prezidenta slyšel, že dá podnět nebo se zeptá Ústavního soudu. Podle něj totiž Zeman jenom zdržuje. Zaorálek také připomněl, že Ústavní soud není žádná poradna.

K Schillerové skeptičtí



Zaorálek také úpříliš nesouhlasí s variantou, že by ministra financí nahradila v úřadu jeho náměstkyně Alena Schillerová. Podle něj je zvláštní, že by měla Babiše nahradit jeho náměstkyně, která prý blokovala řádné vyšetřování finančního úřadu. „Musíme se o tom pobavit, byl bych rád, kdyby ten, co tam přijde, dával garanci, že bude skutečně řádně postupovat,” uvedl Zaorálek s tím, že by dotyčný neměl bránit vyšetřování.

Ministr vnitra Milan Chovanec před zasedáním grémia ČSSD

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Chovanec Schillerovou příliš komentovat nechtěl. „Já o té dámě nic nevím. Je to v pravomoci premiéra. Je to jeho tým,” uzavřel věc Chovanec.

Shoda mezi dotázanými členy grémia panovala v otázce rezignace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové (ČSSD). Ta je podle nich daná a není prý příliš možné, aby ji vzala zpět.