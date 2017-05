"Myslím, že to, co se u nás děje, je bezprecedentní. Je to jeden z dalších pokusů o totální rozvrat politických poměrů u nás. Nepodceňuji to a beru to nesmírně vážně, nikoliv jako politik, kterým nejsem, ale jako občan," řekl. Přesto je ale podle Klause standardní, že krize vznikla, blíží se volby, a to jak do Poslanecké sněmovny, tak prezidentské.

Míní, že Zeman se nechal nalákat do střetu. "Nemůže na tom vydělat, může si tím jenom uškodit, jenom tím ztrácí a věřím tomu, že si to dnes také uvědomuje," uvedl. Premiérův tah, když přišel s myšlenkou, že by odstoupila vláda, je nejchytřejší v jeho dosavadní politické kariéře, řekl Klaus. "Já si myslím, že nebylo možné odvolat jen premiéra," podotkl k Zemanovu názoru.

Nejhorší kabinet



Změnu vztahů mezi předsedou vlády a hlavou státu podle Klause přinesla přímá volba prezidenta. V systému nepřímé volby by takové vztahy, jaké jsou nyní mezi prezidentem a premiérem, byly "absolutně nemyslitelné". V tom podle Klause tkví problém, ostatní považuje za druhotné. Zároveň v žádném případě nepodceňuje informace, které se objevují o financování toho či onoho, ale to není jádro problému, dodal.

Klaus prohlásil, že sociální demokracie nikdy neměla vytvořit vládu s hnutím ANO, které přirovnává k politické formaci Věci veřejné. Podle něj všechny námitky, které jsou dnes formulovány, byly známy a provázely tuto vládu od prvního dne. Je přesvědčen, že Sobotkův kabinet je nejhorší, jaký kdy Česká republika měla. "Napáchala snad nejvíce škod ze všech vlád," uvedl s tím, že přinesla prudký odklon od svobodné ekonomiky, když zavedla obrovskou míru regulace.