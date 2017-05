„Andrej Babiš vytvořil podnikatelsko-mediální konglomerát, jakousi chobotnici. Kumulace moci výkonné, ekonomické, mediální a politické v jedněch rukou je nebezpečná pro Českou republiku,“ uvedl Chovanec.

ČSSD podpoří středeční mimořádnou schůzi Sněmovny, která se bude zabývat nahrávkami, na kterých se Babiš domlouvá s novinářem MF Dnes Markem Přibilem na článcích proti ČSSD a údajně pročítá také policejní spis ke kauze Beretta.

„V první řadě jednomyslně podpoříme program schůze, aby mohla proběhnout a aby na jejím závěru mohla být přijata určitá usnesení. Usnesení, aby prezident republiky konal v souladu s Ústavou a že chování Andreje Babiše je nepřijatelné, že opakovaně lže a svá média využívá ke kompromitaci svých politických soupeřů,“ uvedl šéf klubu ČSSD Roman Sklenák.

Sociální demokracie však zároveň navrhne svolání další mimořádné schůze, která se bude zabývat zřízením parlamentní vyšetřovací komise, jež by měla řešit únik informací z ÚOOZ do médií.

Zabývat by se měla však i samotným vznikem nahrávky. „Je potřeba zjistit, kdo pana Babiše nahrál. Pan Babiš řekl několik podezření a nemá k tomu žádné důkazy. Já bych hledal viníky spíš 'doma' v Mafře,“ míní Chovanec.

„My se domníváme, že pan Přibil a jeho příběh je příběh celého vedení Mafry. Pan (Jaroslav) Plesl a (František) Nachtigall o tom museli vědět,“ dodal na účet šéfredaktora MF Dnes a vysokého manažera Mafry.

Přestává sranda, míní Chovanec

Za nejvážnější považuje Chovanec fakt, že jestli je nahrávka pravdivá, ukazuje únik informací z ÚOOZ.

„Tady opravdu přestává úplná sranda. Je potřeba tu věc vyšetřit, dát na stůl a říci veřejnosti, kde je pravda. Bohužel v průběhu se ukázaly další skutečnosti, které jsou velmi závažné a mohou naplňovat skutkovou podstatu trestných činů,“ myslí si Chovanec.

I přes vyhrocený vztah mezi ČSSD a ANO chtějí obě strany zůstat v koalici. Žádná partaj ve vládě, tedy ani KDU-ČSL, nenavrhla ukončit koaliční smlouvu. „Dohodli jsme se na tom, že kolegové z ANO vládu opustit nechtějí. Jak to nakonec dopadne? To bych nerad predikoval. Jsme na začátku cesty. Tato politická šarvátka by měla rychle skončit,“ uvedl Chovanec. „ČSSD neporušila koaliční smlouvu a není důvod, abychom od ní odstupovali,“ dodal Sklenák.