13:50 - Projev Babiše po necelé půl hodině skončil. V závěru osočil poslance, že lžou. „Já chci, abyste přestali lhát. Mám svoji politickou kariéru čistou. Je to kampaň, kterou jste připravili. Nebudu rezignovat, můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat a neodejdu z politiky,” uvedl.

13:35 - Babiš pokračuje rozčileným hlasem v projevu. „Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte? Všechno jsem vysvětlil. Nechť mi někdo ukáže, na co jsem neodpověděl. Co jsem já udělal, kde jsem co zneužil?” tázal se.

Prohlásil, že žádnou politickou moc nezneužívá. „Já žádnou politickou moc nemám, tak mi řekněte jakou,” řekl.

13:27 - „Já už dlouho slyším, že mě chcete obvinit a zavřít. Možno i zastřelit,” sdělil poslancům.

13:23 - Babiš řekl, že nahrávky, o kterých poslanci chtějí mluvit, byly zmanipulované. „To je náhodička, že zrovna, když mě chce pan premiér odvolat, se objevily rok staré odposlechy,” podotkl.

13:18 - U řečnického pultíku vystoupil se svým projevem ministr financí Babiš. „Přišel jsem pro to, abych se snažil vysvětlit lidem, co se vlastně v naší zemi děje. Ano, dnes to bude další pokus o popravu Babiše v přímém přenosu. Je to už napodruhé, co je tady taková poprava organizovaná tradičními politickými stranami,“ tvrdí ministr financí.

13:12 - Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera zostra vystoupil proti prezidentu Miloši Zemanovi a ministru financí Andreji Babišovi. „Už ze samotného názvu programu dnešního schůze běhá mráz po zádech. Současná krize je krizí ne vládní koalice, ale i demokracie. Krizí, kterou jsme od pádu komunistického režimu zřejmě nezažili,” prohlásil Kučera.

„To, co prosazoval Václav Havel, vyšší společenskou morálku, a to, čím si ČR vysloužila respekt, je dnes pošlapáno prezidentem Milošem Zemanem a ministrem financí Andrejem Babišem,” dodal.

13:04 - Předseda ODS Petr Fiala začal v úvodu schůze vysvětlovat, proč občanští demokraté iniciovali svolání schůze. „Ukázalo se, že Andrej Babiš lže, že navdzory slibům ovlivňoval média,” prohlásil Fiala. Poslanecká sněmovna by vůči tomu podle Fialy měla přijmout stanovisko.

13:00 - Začíná mímořádné jednání Sněmovny s názvem: „Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti”.

Dolní parlamentní komora by se měla zabývat nahrávkami, které se nedávno dostaly na veřejnost. Babiš na nich hovoří s bývalým redaktorem deníku MF Dnes Markem Přibilem o článcích na politické konkurenty hnutí ANO. Babiš dlouhodobě tvrdí, že svá média nikdy neovlivňoval. Kauza je podle něj provokace.

MF Dnes spadá pod mediální skupinu Mafra, která patří do Babišova holdingu. Ten šéf ANO nyní už nevlastní přímo – před pár měsíci ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

„Obsah nahrávek týkajících se ministra financí Andreje Babiše je natolik závažný, že musí být předmětem prošetření. Existuje totiž podezření, že vicepremiér Babiš úkoloval média, zneužíval je k útokům na své politické soupeře a měl přístup k informacím o probíhajících policejních vyšetřováních,“ uvedl k tomu předseda ODS Petr Fiala. Sněmovna by podle něj měla zaujmout jasný postoj.

Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek už dříve řekl, že poslanci chtějí probrat také další nahrávku, na níž se objevují Babišova ostrá slova o některých politicích, ale i slova o arbitrážním soudu. Kalousek míní, že se Babiš snažil personálně ovlivnit rozhodčí sbor arbitrážního soudu Hospodářské a Agrární komory. „To je nepřijatelný skandál,“ poznamenal před pár dny Kalousek.