Vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ve středu řekl, že delegaci, která má odcestovat ve čtvrtek večer, by mohl místo Zemana vést ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

„Samozřejmě že do Číny poletím,“ odpověděl Zeman v Turnově na otázku, zda v době vládní krize odcestuje do zahraničí.

„Poletím, i když pan ministr Herman, známý milovník dalajlamy, dospěl k názoru, že by bylo dobře, aby se do Číny neletělo. Přitom tu jsou rozjednané četné obchody, letí se mnou dvě letadla podnikatelů. A kvůli ministru Hermanovi bychom to měli zrušit? Nevím, jestli je to závist, nebo nedostatek ekonomické inteligence,“ uvedl prezident.

Lidovci v úterý prezidenta vyzvali, aby neodlétal. Stejný názor Bělobrádek zopakoval i ve středu během jednání vlády. „Jsem přesvědčen, že by pan prezident měl zůstat v ČR, než se vyřeší vládní krize,“ řekl vicepremiér. [celá zpráva]

Bělobrádek: Zemana by zastoupil ministr



Lidovci nicméně nechtějí rušit celou cestu, jak jim vyčítá prezident. Podle lídra KDU-ČSL by to byla chyba právě proto, že se do Číny chystá asi 200 podnikatelů. „Šlo by to vyřešit tím, že by se šéfem delegace stal ministr průmyslu. České republice by prospělo, kdyby tu Zeman zůstal,“ podotkl Bělobrádek.

Zemanovu cestu ve středu schválila vláda. Dva lidovečtí ministři – šéf resortu zemědělství Marian Jurečka a ministr kultury Daniel Herman při příchodu na schůzi kabinetu řekli, že návrh nepodpoří. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 5,6 miliónu korun.

„Vláda schválila návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 11.–18. 5. 2017,” uvedl na Twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer.