Telička se zároveň domnívá, že nahrávka Babiše s novinářem MF Dnes dokazuje, že ovlivňoval média patřící do vydavatelství MAFRA. Za nejrozumnější řešení vládní krize by považoval, kdyby Babiš sám rezignoval. Znepokojuje jej zejména nahrávka, na které se Babiš domlouvá s novinářem MF Dnes na článcích proti ČSSD.

„Od začátku postrádáme jednoznačné komplexní vysvětlení,“ řekl Telička. Podle něj je už nyní jasné, že Babiš selhal v tom, že se s novinářem vůbec bavil. „Je nepřípustné, aby politik, který vlastní média, de facto, aby do nich zasahoval, aby je ovlivňoval. Že se to dělo podle všeho, toho je nahrávka důkazem,“ sdělil Telička.

„Pokud Andrej Babiš řekl to samé, co Miloš Zeman, tak v této interpretaci se s ním rozcházím a rozcházím se s ním i v hodnocení toho, jak se hlava státu chová. Tady nejde o pluralitu názorů, tady hovoříme o výkladu nejzákladnějšího zákona, a to je Ústava. Ústava se musí řádně aplikovat bez ohledu na to, koho se to týká,“ prohlásil Telička v ČT.

Je proti Zemanovi



„Pokud premiér návrh podal, tak je z mého pohledu nepředstavitelné, aby hlava státu tento návrh neakceptovala nejrůznějšími výmluvami. Ústava dává prezidentovi jednoznačnou povinnost,“ uvedl Telička. Sám je rozhodně proti, aby byl Zeman v lednu příštího roku znovu zvolen prezidentem. Pokud by Zemana hnutí ANO podpořilo, vyvodil by z toho pro sebe důsledky.

„Byla by to pro mě zásadní zpráva, na základě které bych musel konat, jinak bych se na sebe nedokázal podívat,“ dodal Telička. S Babišem se po e-mailu dohodl na schůzce.