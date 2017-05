Neopouštějte Česko a řešte krizi, vyzvali lidovci Zemana

Vedení KDU-ČSL vyzvalo v úterý prezidenta Miloše Zemana, aby odložil pracovní cestu do Číny do doby, než se podaří vyřešit vládní krizi. Zároveň ho nabádají k tomu, aby jednal podle ústavy. Tedy aby odvolal ministra financí Andreje Babiše, jak to požaduje premiér Bohuslav Sobotka.