„Ústavu znám a nedávno jsem ji studoval – a ČTK vydala kazuistiky, jak postupovali prezidenti Havel a Klaus při odvolávání ministrů. Ano, plně respektuji právo předsedy vlády odvolat jakéhokoli ministra, ale chtěl bych také upozornit, že předseda vlády se dobrovolně uvázal vzdát se částečně tím, že podepsal koaliční smlouvu,” řekl Zeman. Zopakoval také své přesvědčení, že demise premiéra podle ústavy neznamená pád vlády, ačkoli řada ústavních právníků tvrdí opak.

Koaliční dohoda mezi ČSSD, KDU-ČSL a ANO předpokládá, že s odvoláním člena vlády musí souhlasit předseda koaliční strany, kterou ministr v kabinetu zastupuje, což je v tomto případě sám odvolávaný ministr Babiš. Zemanovi kritici ale namítají, že právo premiéra odvolávat ministry vychází přímo z Ústavy ČR, na kterou nelze koaliční smlouvu nadřazovat, a prezident by měl konat dle ústavy, nikoli podle jiné smlouvy, v níž sám ani nefiguruje.

Starosta Chrastavy a senátor za STAN Michael Canov při debatě s prezidentem Zemanovi oponoval: „Koaliční smlouva nemá s ústavou co dělat. Ústavu nejde posouvat ani o milimetr.“

„Neříkám, že to nebudu respektovat, pouze jsem jasně řekl, že je potřeba odstranit překážku, kterou se premiér dobrovolně omezil,” řekl Zeman.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vlevo) a prezident Miloš Zeman si předávají dary v sídle krajského úřadu v Liberci.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Sobotka už v pondělí uvedl, že ústava v této věci nezná žádné podmínky. Vyzval Zemana, aby základní zákon státu respektoval a jeho návrh na odvolání Babiše přijal.

K incidentu na Hradě: Mám právo být rozčilený



Při diskusi se zastupiteli Libereckého kraje se Zeman dočkal kritiky nejen za svůj výklad ústavy, ale také za chování během nynější vládní krize.

„Vaše chování během přijetí premiéra na Hradě bylo nedůstojné,“ řekl Zemanovi Jan Korytář, náměstek primátora Liberce a krajský zastupitel (Změna pro LK). Prezident mu na to odpověděl, že měl na incident, kdy pro Sobotku uspořádal rezignační ceremoniál, ač věděl, že mu premiér demisi nenese, právo, protože byl rozčilený. „Vyjádření premiéra se každou chvíli mění. Veřejně přes média se vždy dozvídám o tom, jak se nově rozhodl. Po ohlášené demisi si přišel na Hrad jen popovídat. I méně nervózní člověk by byl z takového vývoje rozilený, a tak mi dovolte tu možnost se někdy rozčilit,” řekl Zeman.

Zaorálek by od Zemana premiérství nepřijal



Prezident také řekl, že poté, co premiér Sobotka minulý týden avizoval demisi vlády, chtěl po návratu z Číny jmenovat do čela kabinetu ministra zahraničí za ČSSD Lubomíra Zaorálka. Sobotka ale poté, co Zeman chtěl vyměnit jen premiéra, rezignaci stáhl a navrhl odvolat Babiše.

Zaorálek ale možnost, že by dostal od prezidenta pověření sestavit vládu, odmítl. „Premiéra nyní máme. O žádných jiných alternativách není třeba teď spekulovat. Budu se snažit přispět k tomu, aby stávající vnitropolitická situace byla co nejdříve vyřešena. Já na žádnou další funkci neaspiruji,“ uvedl Zaorálek.