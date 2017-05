O tom, že Šmerdová bude první českou generálkou jako první v březnu informoval deník Právo. [celá zpráva] Povýšení první ženy do hodnosti generálky schválila 24. dubna vláda na návrh ministra obrany Martina Stropnického (ANO).[celá zpráva]

Šmerdová byla až dosud poradkyní náčelníka generálního štábu. Měla na starosti doplňování personálu a do její gesce spadal i nábor nových vojáků v celé armádě.

V české armádě jsou celkem zhruba tři tisíce žen, je jich tedy zhruba třináct procent. Hodnosti plukovnice ale dosáhly pouze čtyři z nich. Jak před časem řekl Stropnický Právu, je velké zastoupení žen v armádě, a proto je načase, aby se součástí vedení stala žena. S tím souhlasil i Zeman. Prezident zmínil, že vzhledem k zastoupení žen v české armádě by měly být v Česku dvě generálky.

Šéf Vězeňské služby ČR Petr Dohnal

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zeman povýšil celkem 15 lidí z toho čtyři veterány z druhé světové války. Vyšší generálskou hodnost dostal například jeden z posledních žijících pilotů, kteří bojovali za druhé světové války v britském letectvu, Emil Boček. Hodnosti brigádních generálů se také dočkali bojovník z východní fronty Václav Kuchynka či piloti britské RAF Pavel Vranský a Miroslav Antonín Liškutín. Ocenění byli za hrdinství.

Dohnal si na povýšení počkal více



Zeman také jmenoval generálmajorem šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala. Návrhu na jeho jmenování přitom loni v říjnu nevyhověl, aniž by uvedl důvod. Spekulovalo se přitom, že důvodem byla kritika ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vůči tehdejšímu pročínskému prohlášení ústavních činitelů. To vzniklo poté, co Česko navštívil dalajláma. [celá zpráva]

Nyní ale Zeman návrhu vlády vyhověl a s úsměvem podal Dohnalovi ruku. Řekl mu, že je rád, že si Dohnal počkal. Dohnal mu následně ve svém projevu poděkoval za důvěru a poděkoval mu i za jmenování první ženy do hodnosti generála.

Zeman pak ve své závěrečné řeči upozornil na plytkost diskuze o navýšení výdajů na obranu. Podle něj není podstatné navyšovat, ale efektivně investovat. „Součástí našeho závazku je také minimálně 20 procent investičních výdajů, protože zastávám názor, že investice jsou důležitější než co jiného, tak si myslím, že těch dvacet procent je málo,” zmínil Zeman další požadavek pro setrvání v NATO. Upřesnil, že by byl rád, kdyby armáda nejen získala tyto zdroje, ale aby se je i naučila využít.