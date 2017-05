Dnes vyšla třetí nahrávka vašich údajných rozhovorů s bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem. Vy jste v minulosti mluvil o tom, že se na vás chystá do voleb Kubiceho zpráva 2, ale teď podle zveřejněných nahrávek to vypadá, že takovou zprávu chystáte proti svým oponentům vy.

To je nesmysl. Odposlechy jsou sestříhané, že je tam můj hlas ještě neznamená, že takto proběhly. Vypadá to, že redaktor Přibil byl na nás buď nasazený, nebo ho někdo zneužil. Fascinuje mě přitom, že nikdo se nezabývá tím, že jsem byl odposlouchávaný.

Několik politiků už takové praktiky odsoudilo, ale vy se stále vyjadřujete k té formě a nikoli k obsahu nahrávek. To není vrtěti psem?

To není vrtěti psem. Mluvím o obsahu, který byl sestříhaný, o čem svědčí i víkendové vyjádření skupiny, která za tím má stát, kde říkají, jdeme do střižny. Pokud bych chtěl ovlivňovat noviny, tak se nebudu scházet s nějakým řadovým redaktorem. Přiznávám ale, že jsem byl hloupý, že jsem se s ním vůbec scházel.

Na mimořádnou schůzi Sněmovny asi půjdu s tím, že je to cílená provokace

Kvůli nahrávání jste podal trestní oznámení, máte nějaké podezření, když mluvíte o tom, že je to zpravodajská hra? V uplynulých dnech se od takového počínání distancovala jak civilní rozvědka, tak policejní ochranná služba.

Proto sem podal trestní oznámení, aby se to vyšetřilo. Nemyslím si ale, že by to byl někdo z ochranné služby. Četl jsem někde na internetu od bývalého redaktora z MF Dnes o jakési agentuře, která má blízko k ÚZSI, tedy rozvědce a kterou údajně úkoluje ministr Chovanec. Pokud by to tak bylo, pak je to skandální.

Na středu je svolaná mimořádně schůze Sněmovny právě kvůli nahrávkám. Zúčastníte se ji?

Na mimořádnou schůzi Sněmovny asi půjdu s tím, že je to cílená provokace. Když se nepovedly organizované kampaně StB, střet zájmů, dluhopisy, Čapí hnízdo a další tak použili ty nejohavnější způsoby politického boje, jako jsou odposlechy politického soupeře. Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat. Teď vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky, kde jsem ale i tak velmi pasivní. Každý, kdo si to poslechne, si musí všimnout, jak moc mi to vnucuje. Podle některých měl tento člověk kontakty na kmotry, není ale vyloučeno, že v tom jsou i moji političtí oponenti. Znovu říkám, je to kampaň, která má za cíl zakrýt korupci na ministerstvu školství a mě zlikvidovat.

Babiš na nahrávce řeší s novinářem články o politických protivnících

Nebojíte se, že všechno, co se na vás v poslední době valí, může ohrozit i v případě vítězství ve volbách koaliční potenciál ANO a že třeba proto můžete skončit v opozici?

I kdybych nebyl v politice, tak proti těmto prohnilým korupčníkům a organizovaný mafii budu stejně bojovat. Mluvím hlavně o Sobotkovi a Chovancovi. Považuji to za zásadní věc.