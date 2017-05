„Udělal jsem chybu. Konečně jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to,“ uvedl Andrej Babiš.

Nahrávku Babiše, kde hovoří o článcích v MF Dnes, si můžete poslechnout zde.

V dalším textu se pak opřel do novinářů, kteří podle něj měli řešit to, že někdo odposlouchává ministra a vicepremiéra. Mohlo jít podle Babiše o zakázku kmotrů a tradičních politických stran. Premiér Bohuslav Sobotka v neděli řekl, že nahrávkami by se měla zabývat policie. [celá zpráva]

Ahoj lidi, rozhodl jsem se, že dnes nedorazím do Otázek Václava Moravce. Uvědomil jsem si, jak to tam bude vypadat. Pět... Zveřejnil(a) Andrej Babiš dne 7. květen 2017

Vyjádření Andreje Babiše

Babiš dále informuje, že nahrávky byly pořízeny v minulém roce a jsou sestříhané. Odkázal také na kauzu kolem Miroslava Pelty. [celá zpráva] „Na ministerstvu školství, které ovládá ČSSD, zasahovala policie a jak to vypadá, byla tam mega korupce. Nejbližší kamarádka ministryně a její náměstkyně je obviněná a je ve vazbě. Rozhodovala o rozdělování peněz do sportu. Řídil ji blízký přítel premiéra a další člen ČSSD Karel Březina,“ napsal Babiš.

Zároveň oznámil, že nedorazí do diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, protože tam podle něj bude přesila pěti lídru parlamentních stran a moderátora.

Další nahrávky?



Reportér rozhlasu Janek Kroupa tvrdí, že autorem nahrávek je právě Přibil, byť zatím není jasné, proč byly záznamy pořízeny. Existuje prý tak i nahrávka, na níž se mají probírat údajné kompromitující materiály na Babiše, které by se měly týkat jeho spolupráce se sovětskou KGB. [celá zpráva]

Bývalý redaktor MF Dnes Marek Přibil, který se na nahrávkách s vicepremiérem Babišem baví o připravovaných článcích, odmítl, že by záznamy pořídil on. Nikdy jsem nikoho nenahrával,” uvedl v pátek Přibil na svém facebookovém profilu. Babiše podle svých slov vnímal jako šéfa. [celá zpráva]

Novináři z deníku MF Dnes a serveru Idnes.cz se v reakci na nahrávky již ve čtvrtek proti chování vicepremiéra ohradili. Babiš, který obě média do února vlastnil, podle nich lhal, když tvrdil, že nebude ovlivňovat obsah médií vydavatelství Mafra. [celá zpráva]