„Od pana prezidenta to byla zinscenovaná, nedůstojná komedie, která neodpovídá vážnosti úřadu pana prezidenta, ani vážnosti situace,“ komentoval brífink na Hradě předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Za neuvěřitelně ostudný má průběh setkání na Hradě europoslanec Jiří Pospíšil. „Prezident Zeman se při přijetí premiéra choval jako autoritářský prezident nějaké středoasijské republiky nebo vladař absolutní monarchie. Takovéto schválnosti či ukazování premiérovi holí, kde má stát, k funkci demokratického prezidenta středoevropské parlamentní republiky opravdu nepatří. Prezident má politické krize pomáhat řešit, ne je vyhrocovat podobnými výstupy,” domnívá se Pospíšil.

„Myslím, že každý, kdo viděl, si udělá úsudek sám. Hrát se může tvrdě, ale vše má svoje limity,” sdělil Novinkám vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Podle předsedy ODS Petra Fialy zažívá ČR další dějství pádu na politické dno. „Lidem musí být smutno, když se dívají na to, co se děje. Prezident, premiér, vicepremiér a vlastně vládní koalice jako celek jednají nezodpovědně a dělají naší zemi ostudu,“ uvedl Fiala, který znovu horoval pro předčasné volby.

Video

Záznam tiskové konference po schůzce prezidenta Zemana s premiérem Sobotkou

„Toto je nezodpovědná garnitura lidí, jejichž chování se příčí zdravému rozumu a které musí zastavit volby. Proto jsme navrhli předčasné volby, a proto se jenom volby mohou stát počátkem návratu k zodpovědné politice,“ řekl předseda ODS.

Že ze sebe premiér nechal udělat žáčka, to je jeho problém Marek Černoch (Úsvit)

Předseda Úsvitu Marek Černoch považuje společné vystoupení prezidenta s premiérem za frašku. Premiér Sobotka podle něj ukázal slabost. „Bohužel, premiér je premiér, a měl by mít natolik síly, aby se tomu dokázal postavit. Neustále opakuje své teze, bylo vidět, že neměl strategii. Neví, jak dál. Udělal z toho guláš, destabilizoval zem, a teprve teď přemýšlí, co bude dál,“ řekl Právu Černoch.

„To, že mezi premiérem a prezidentem nejsou přátelské vztahy, to se ví. Že je Miloš Zeman svérázný člověk, to se ví také. Že ze sebe premiér nechal udělat žáčka, to je jeho problém. Je premiér, měl by mít ‚koule‘,“ dodal Černoch.

Babiš i Faltýnek Zemanovi rozumí



Prezidenta se zastal ministr financí Andrej Babiš (ANO). „Pan prezident je samozřejmě naštvanej. Pan premiér říkal, že podá demisi, tak se připravil na ten ceremoniál. Když s demisí nepřišel, tak mu to nechal sežrat. Je to chyba premiéra, pan prezident je alergický, když se něco slíbí a neplní,“ komentoval ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Za Zemanem stojí i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Bohužel jsem to viděl. Moc se nedivím panu prezidentovi, že se zachoval tak, jak se zachoval. Je nám velmi líto, že pan premiér svými kroky ničí a devastuje pověst ČR v zahraničí,“ řekl v ČT Faltýnek.

„Teď tu byl na návštěvě belgický premiér, a také se ptal, proč pan Sobotka ničí výsledky české vlády. My na to odpověď nemáme,“ řekl Faltýnek, podle kterého by Bohuslav Sobotka už neměl dělat premiéra.

„Zaujalo mě, že ČSSD má trvalý požadavek, aby Andrej Babiš nebyl ve vládě. Proč ale přichází po třech letech úspěšné vlády? To nevěděl, že pan Babiš podniká, že vlastní média? Bylo to absurdní divadlo, dělá všechno proto, aby zničil pověst ČR,“ nebral si servítky Faltýnek.

Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že se prezident bude nakonec držet ústavy. „Samotná tisková konference, když předseda vlády ohlašoval, že podá demisi vlády, mi přišla nevhodná, to muselo vyvolat nějaké reakce,“ řekl v ČT Filip.