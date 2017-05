TOP 09 chce mimořádnou schůzi k rozpuštění Sněmovny

TOP 09 žádá vypsání mimořádných voleb v nejkratším možném termínu, řekl předseda klubu poslanců TOP 09 Michal Kučera. Strana tedy chce, aby byla co nejdříve svolána mimořádná schůze, kde by se Sněmovna rozpustila a byly by následně vypsány předčasné volby. Koaliční strany a hnutí chtějí pokračovat až do řádných voleb. Vyplynulo to ze schůzky zástupců stran u předsedy Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD).