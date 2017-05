Včera se v médiích objevila nahrávka, na které se bavíte s redaktorem MF Dnes. Řekl jste, že nechápete, jak někdo může odposlouchávat vicepremiéra. Jak to budete řešit?

Podal jsem trestní oznámení na spáchání trestného činu na neznámého pachatele na důvodné podezření, že jsem byl delší dobu sledován a odposloucháván v roli ústavního činitele.

Slyšel jste tu nahrávku?

Neslyšel.

Je autentická? Jste na ní vy a novinář Přibil.

Ale já nevím, jestli je autentická. Tady se vyrábí různé věci na mě, které vyrábí hlavně bývalá šéfredaktorka MF Dnes, která dnes na webu oznámila, že to dělá moje ochranka, já si to nemyslím. Bylo plno lží, šíří se to, a mě to ani nezajímá.

Nahrávku si můžete poslechnout zde.

Celou dobu tvrdíte, že neovlivňujete svoje média.



To je pravda.

Ta nahrávka ale dokazuje, že jste se domlouval s novinářem MF Dnes, když vám ještě patřilo vydavatelství Mafra.

Určitě ne, paní redaktorko. Nic takového není. Já jsem tu nahrávku neslyšel, určitě to není tak. Za mnou chodí různí lidi a v podstatě může to být celkem manipulace. Nebudu řešit obsah té nahrávky.

Nebudete řešit nahrávku, ve které úkolujete novináře, kdy má psát jaký článek na vaše politické konkurenty?

Nic jsem neúkoloval. Řeším to, že někdo odposlouchává ústavního činitele.

Nelhal jste, když jste říkal, že neovlivňujete média?

Určitě ne, nelhal jsem, neovlivňuju nic. Takže to je všechno. Trestní oznámení jsem podal, nechť se to vyšetří. Přece není možné, abych byl dva roky sledován.

Můžete říct, jestli jste se s tím novinářem bavil? To si možná pamatujete, ne?

Ale já to nechci vůbec komentovat, bavím se s mnoha lidmi.