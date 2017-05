„Říkal, že má právní analýzy, které hovoří o tom, že to skutečně může být pouze demise premiéra,” odpověděl Bělobrádek na otázku, jestli prezident považuje demisi premiéra za demisi celé vlády, nebo pouze ministerského předsedy. Potvrdil tak informace Práva, podle kterých se Zeman chystá přijmout demisi pouze Sobotky. [celá zpráva]

Sobotka, který míří za Zemanem ve čtvrtek odpoledne, odmítá výklad ústavy, podle kterého demise předsedy vlády neznamená automaticky demisi celého kabinetu.

Úřednickou vládu ne



Bělobrádek uvedl, že se s prezidentem shodl na třech věcech, a to, že není důvod vyvolávat předčasné volby, že úřednická vláda nemá na tak krátkou dobu smysl a že by Sobotka měl demisi podat co nejrychleji.

Sobotka přitom podá demisi až v druhé polovině května. Podle Bělobrádka je to ústavní právo premiéra. „Předpokládal jsem, že premiér podá, jak původně řekl, tento týden demisi. Oddálení respektuji a konečně nic s tím ani dělat nemohu,“ konstatoval Bělobrádek.

Lidovci se do půtek mezi ČSSD a ANO, které vyústily v avizovanou Sobotkovu demisi, příliš nezapojují. Bělobrádek prý navíc o schůzku s prezidentem požádal již před Sobotkovým překvapivým krokem, neboť jej chtěl seznámit s děním ve straně, která půjde do voleb v koalici se STAN.

V řešení vládní krize se lidovci nekloní k vypsání předčasných voleb, které by uvítala pravicová opozice TOP 09 a ODS. Prosazují stabilní vládu, která by mohla dokončit mandát.

Místopředseda lidovců Marian Jurečka poznamenal, že by se mohlo jednat o kabinet na půdorysu stávající koalice bez premiéra Sobotky a ministra financí Andreje Babiše.