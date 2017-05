Lídr lidovců chce, aby vláda pokračovala do voleb bez premiéra a ministra financí. Kdo s touto variantou přišel, ale Bělobrádek říct nechtěl. Odmítl, že by to byl on sám.

„Padlo tam několik variant i s tím, že by se celá situace mohla uklidnit. Myslím, že jedno z řešení je i to, co tam padlo, že by mohla vláda pokračovat ve stejném půdorysu, jenom bez pánů Sobotky a Babiše, což je věc k jednání,” uvedl Bělobrádek po jednání vlády.

Dodal, že tuto možnost probírali na předsednictvu vlády a neodmítl ji nikdo z přítomných. „Babiš zopakoval, že pro něj je to přijatelné, nicméně v hnutí ANO ho v tomto směru podpořili, že má zůstat ve vládě, ale uvidíme. Třeba to ještě k jednání bude,” konstatoval Bělobrádek.

Bez Babiše a Sobotky vidí vládu i grémium ČSSD



Bělobrádkova slova potvrdil i lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj by bylo nejlepší pokračovat na půdorysu dosavadní vládní koalice. „Umíme si představit pokračování této vlády s určitou rekonstrukcí bez pana Babiše a pana Sobotky,“ nastínil.

Ministr Jan Chvojka (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD na to reagoval slovy, že o této variantě slyší poprvé. „Těch variant bude více, uvidíme, jak se věci vyvrbí. Pokud dojde k personálním změnám, je to otázka,“ komentoval.

„Souhlasím s panem ministrem Jurečkou v tom, že země si zaslouží stabilitu, potřebujeme vládu do voleb, ne udržovací vládu,“ reagoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Podle informací Novinek se na možnosti, že by vláda pokračovala až do voleb bez Babiše a Sobotky, shodlo i grémium sociální demokracie.