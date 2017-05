„Nerozumím tomu, co pan premiér udělal. Měl jsem pocit, jestli se nezbláznil. Chová se jako zbabělec. Zničil práci všech ministrů úspěšné vlády,“ reagoval vicepremiér.

„Nevěděl to, někdo mu volal. Nedal na sobě nic znát a oběd v klidu dojedl. Byl nad věcí. Jenom řekl, že je to škoda,“ doplnil rychnovský starosta Jan Skořepa (nezávislí). „Pokud by prezident jmenoval novým premiérem mne, tak bych to nevzal ani v této chvíli, ani později,“ odpověděl na dotaz, zda by přijal případné pověření sestavit nový kabinet.

Babiš přijel v úterý do Rychnova nad Kněžnou, aby se seznámil s problémy, které v regionu vznikly v souvislosti s prudkým rozvojem průmyslové zóny Kvasiny-Solnice.

Kabinet by měl ve středu projednat návrh na navýšení peněz pro řešení problémů s veřejnou infrastrukturou v okolí průmyslové zóny. V plánu jsou mimo jiné stavba nájemních bytů, posílení kapacit policie, výstavba obchvatů měst či nových chodníků. Celkové náklady dosáhnou šesti miliard korun.

„Chceme, aby to ministr financí podpořil. Prudký rozvoj kvasinské průmyslové zóny prudce vychýlil hospodářství na úkor společenské a sociální oblasti a životního prostředí. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje území je potřeba toto vyrovnat, na což jsou potřeba peníze,“ řekl Skořepa.