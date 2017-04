Cenu Zelená perla 2016 za antiekologický výrok získal poslanec Roman Váňa (ČSSD), který uvedl: „S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské.”

Reagoval tak na vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily, které kvůli blízkosti Sněmovny využívali i někteří poslanci.

Loni byl vítězem ankety tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) za prosazení dílčího prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na severu Čech na Dole Bílina.