„Pro mnohé lidi to znamenalo dva dny dovolené, pokud museli jet do obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště. Posouvá veřejnou správu do 21. století,“ hájila návrh jedna z předkladatelek novely Věra Kovářová (TOP 09).

Norma také stanoví, že lidé už nebudou muset na úřad nosit žádné fotografie. Buď je vyfotí úředník přímo na místě, nebo si fotku stáhne z jiného registru.

Proti pouze Černochová



Pro novelu hlasovalo 131 poslanců, proti byl pouze jeden hlas, který patřil Janě Černochové (ODS). Podle ní se jedná o předvolební populistický návrh. „Uvědomte si, že bude nutné dát potřebné finanční prostředky starostům, kteří tu agendu budou vykonávat,“ řekla Černochová, která vede městskou část Praha 2.

V rámci novely zákona se snažil poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl protlačit pozměňovací návrh, který by změkčil zákon proti billboardům. To ale nakonec neprošlo. [celá zpráva]

Změny by měly platit od července 2018. Předlohu však musí ještě posoudit Senát, poté ji dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.