„V této chvíli je počet domácností bez dodávek elektřiny vyšší než deset tisíc. Je to v důsledku toho, že teprve zjišťujeme na linkách nízkého napětí, kde co je. Intenzivně pracujeme na vymezování poruch, ale některá místa mohou být bez elektřiny do soboty," řekl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

KOMENTÁŘ DNE: Proč a komu vadí Macron - Voliči ve Francii se rozhodují jinak, než se líbí bořitelům EU, míní Jiří Pehe.

Jihočeští hasiči odstraňovali od půlnoci do 7 hod. stromy spadlé kvůli těžkému sněhu. Vyjeli zatím ke 120 vícečetným událostem. „To znamená, že u jedné události odklízejí více stromů. Nemáme hlášené žádné zraněné osoby či pády stromů na domy. Nejvíc zasaženo je Volarsko na Prachaticku a Českokrumlovsko,” řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Policie některé komunikace zcela uzavřela, jde například o silnici z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví. Policisté i hasiči jsou na místě, řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Na silnicích v Jihočeském kraji je vyhlášen kalamitní stav. Na snímku z časných ranních hodin 28. dubna je silnice z Trhových Svin do Besednice.

FOTO: Petr Skřivánek, ČTK

Sněžit má podle něj do šesti hodin, pak bude sníh tát. „Museli jsme zastavit provoz, protože je to neprůjezdné kvůli popadaným stromům a vyšší vrstvě sněhu, která leží na komunikacích,” řekl Bajcura.

Kromě silnice z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví jsou uzavřeny také silnice mezi Prachaticemi a Vitějovicemi, Dolním Dvořištěm a Lipnem, Frymburkem a Větřní, Frymburkem a Černou v Pošumaví. Pro kamióny je zavřená silnice II/163 Frymburk – Dolní Dvořiště, II/162 Větřní – Světlík.

Kamióny kvůli popadaným stromům stojí 28. dubna na silnici směrem od Českého Krumlova do Černé v Pošumaví. Policie tuto silnici uzavřela kvůli kalamitnímu stavu.

FOTO: Václav Pancer, ČTK

„Největší problémy jsou na Českokrumlovsku a Prachaticku a okolo Českých Budějovic mám nahlášené popadané stromy v úseku Mokré–Třebín–Dubné a Střížov–Komařice. Zavřená byla silnice Vimperk–Strážný, ta se už otevřela,” řekla dispečerka Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Jiřina Marková. SÚS má na Prachaticku v terénu deset sypačů a tři traktory, na Českokrumlovsku šest sypačů, ale dva uvízly kvůli tomu, že kamióny zablokovaly silnici.

Uzavřené silnice v jižních Čechách

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Popadané stromy zatarasily železnici



Na některých šumavských železničních tratích je zastaven provoz kvůli popadaným stromům. „Nejezdí se Rybník–Lipno, Vimperk–Bohumilice, Prachatice–Husinec a Volary–Zbytiny,” řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Podle mluvčího ČD Radka Joklíka by se na nich měl provoz obnovit do 9 hod. Na tratě spadly stromy, je zastaven provoz osobních vlaků.

„Autobusovou dopravu se bohužel nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, že jsou nesjízdné silnice,” řekl Joklík.

Dopravu na Vysočině ztěžuje sněžení

Potíže se sněhem jsou v pátek ráno hlášeny i v dalších regionech České republiky. Na Vysočině ztěžuje dopravu sněžení, místy nemohou vyjet kamióny a autobusy. Největší problémy způsobuje sníh na Jihlavsku a na Žďársku, staly se i dopravní nehody. Na vozovkách leží do tří centimetrů sněhu.

V ostravské části Polanka nad Odrou vodohospodáři vyhlásili na říčce Polančici třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

V Pardubickém kraji na mnoha místech sněží. Ve výše položených oblastech sníh na vozovkách zůstává ležet, dopravu v kopcích komplikují uvízlá vozidla.

V Královéhradeckém kraji místy napadlo deset centimetrů sněhu. Silničáři museli v pátek od čtvrté hodiny ráno v Orlických horách, Krkonoších a v oblasti Broumovska nasadit celkem patnáct sypačů. „Situaci se podařilo zvládnout, horské tahy včas propluhovat a žádná ze silnic nemusela být uzavřena. Sníh se držel na vozovkách zhruba od nadmořské výšky 450 metrů,“ přiblížil náměstek ředitele Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Přemysl Noháček. Chumelilo ale také v oblastech ve výšce okolo dvou set metrů, kde však sníh po dopadu na zem okamžitě odtával a ráno přecházel v déšť.

Kalamita na Moravě



Kalamitní situace je také na silnicích v podhůří Jeseníků. „Policisté nabádají řidiče všech motorových vozidel, aby necestovali po úsecích silnic první třídy čísla I/11 a I/45 spojující Šumpersko, Jesenicko a Bruntálsko. V této lokalitě je sněhová kalamita doplněná i náledím, jsou tam uvězněny kamióny, je tam několik menších dopravních nehod a průjezd je velmi složitý a komplikovaný,“ uvedl mluvčí policie René Černohorský.

Vylitý potok v Polánce nad Odrou v Ostravě

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Obezřetní by měli být hlavně řidiči, kteří už u svých aut vyměnili zimní pneumatiky za letní. „Těmto účastníkům silničního provozu se vůbec nedoporučuje do tohoto prostoru jezdit a projíždět jím,“ dodal Černohorský.

„Neprůjezdné jsou kvůli uvízlým kamiónům silnice mezi Ostružnou a Lipovou lázněmi a Vidnavou a Velkými Kuněticemi. Někde už pod tíhou mokrého sněhu padají i stromy, z komunikací je průběžně odstraňujeme,“ řekl Právu dispečer jesenických silničářů Dušan Robotka.

V Moravskoslezském kraji v souvislosti s nepřízni počasí také stoupají hladiny některých vodních toků, hlavně menších řek. Hasiči na řadě míst situaci monitorují, případně čistí toky od nahromaděných větví. Pomáhají také odčerpávat vodu.

Už kolem osmé ráno měli hasiči zhruba dvě desítky výjezdů. „Velká laguna se například vytvořila ráno před vstupem do ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu, která byla nahlášena hasičům ve čtvrt na osm. Vodu zde odčerpávala jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Ostrava-Zábřeh,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.