Když zhruba po půl roce představil architekt Petr Schwarzbeck svůj návrh klientovi, dostal k jeho milému překvapení zelenou.

„Zvolili jsme pro svůj návrh sochařský druh architektury, který je inspirován českým kubismem, například architekty Pavlem Janákem, Josefem Chocholem nebo Josefem Gočárem. Rodinný dům je nicméně posunut z abstraktní roviny symetrického architektonického kubismu začátku 20. století do roviny spíše malířské, asymetrické. Inspiraci jsme hledali mezi umělci, jako byli Josef Čapek, Emil Filla, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta a Václav Špála, kteří se posunuli do mnohem větší a volnější abstrakce,“ řekl Novinkám architekt Petr Schwarzbeck.

Finální podoba domu - pohled z ulice

FOTO: architekt Petr Schwarzbeck

Podle tiskového mluvčího šesté městské části Martina Churavého disponuje stavba platným územním rozhodnutím, stavebním povolením i posvěcením ze strany památkářů.

Ani Sdružení Tejnka, které vzniklo v roce 2000 a za cíl si dává udržet hezký historický Břevnov, nemá se stavbou problém.

„Nás to nijak nepobuřuje. Je to věc každého a my nechceme lidem mluvit do vkusu. Ta velikost je uměřená k té ostatní zástavbě,“ uvedl pro Novinky předseda Sdružení Tejnka Marek Šálek.

Vizualizace stavby - pohled ze zahrady

FOTO: architekt Petr Schwarzbeck

Majitel domu pan Mráček chtěl na svém pozemku postavit něco, co ho bude těšit a podle jeho slov nejde o žádný exhibicionismus.

„Před žádostí o Územní rozhodnutí jsme projekt konzultovali se sousedy, kamarády a lajky (60 % pro, 40 % proti), architekty a stavebním úřadem (80 % pro, 20 % proti). Pak jsme se teprve rozhodli o stavbu usilovat,“ uvedl pro Novinky Pavel Mráček.

Podle architekta Schwarzbecka dům naprosto přirozeně respektuje urbanistický charakter daného místa.

„Na první pohled velmi expresivní pojednání fasády bylo exaktně promyšleno ohledně prostupu světla a právě zmíněnými malířskými kubistickými vzory. Rodinný dům je výjimečný díky svým čistým liniím a propracovaným detailům lomů. Obložení bude z umělého kamene corian v kombinaci s prosklenými částmi okenních a dveřních otvorů,“ dodal architekt.