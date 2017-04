„Když hnutí ANO vypovědělo koalici, přišli jsme s řešením, které se nakonec ukázalo pro Jihočeský kraj jako mnohem snáze řešitelné. Spojila se ČSSD a strany, které odmítají návrat starých pořádků a věcí, které tady byly před rokem 2008. Pro mě je to důkaz, že jsme svou práci dělali dobře,“ uvedl Zimola, který vedl vyjednávací tým sociálních demokratů.

V nové radě už ale nezasedne, protože společně s náměstkem Jaromírem Slívou ohlásil na čtvrteční zastupitelstvo svou rezignaci. Důvodem byla kauza výstavby domů na Lipně, které pro ně staví Martin Bláha, jenž za manažerské pozice v jihočeských nemocnicích pobíral v posledních dvou letech příjmy přes sedm miliónů korun. Zimola počítá s tím, že jej očistí audit, jehož výsledky by měly být známy v květnu.

Novou hejtmankou se stane Ivana Stráská z ČSSD (uprostřed).

FOTO: Petr Skřivánek, ČTK

„Jednali jsme i s ANO a ODS, ale nabídka sociálních demokratů byla přímá a rychlá a řekl bych, že i forma nás vedla k tomu, abychom pokračovali v jednáních dál. Nešlo ani tak o posty, jako hodně o formu jednání. Jednání s ANO probíhala tak, že požadavky, které zaznívaly, nedávaly příliš velký prostor pro to, aby strany menšího významu měly možnost prosadit svůj program do koaliční smlouvy,“ uvedl Josef Knot z TOP 09. Jeho strana je sdružena v uskupení Pro Jižní Čechy. V radě by měl zastávat post 1. náměstka.

Čtvrteční zastupitelstvo, které původně svolaly i strany, jež nyní podepsaly koalici s ČSSD, by mělo být tedy ustavující pro novou koalici a zároveň bude i prvním velkým testem. „Věříme, že koalice bude pevná, i když má většinu jen jednoho zastupitele. Neplánujeme, že bychom se opírali o opozici, ale přejeme si, aby její připomínky byly věcné a Jihočeský kraj fungoval tak, jak tomu bylo v posledních letech,“ je přesvědčený Zimola.

Sociální demokraté budou dohlížet na zdravotnictví a krajské finance. Uskupení Pro Jižní Čechy připadnou oblasti dopravy a rozvoje a investic. KDU-ČSL bude mít v gesci školství a sociální věci a Jihočeši 2012 segment venkova, kultury a životního prostředí.

Nová rada bude mít sedm uvolněných placených funkcí. Hejtmance Ivaně Stráské (ČSSD) budou dělat náměstky Josef Knot (Pro Jižní Čechy), Jaromír Novák (ČSSD), Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL) a Pavel Hroch (Jihočeši 2012). Na postech uvolněných (placených radních) zasednou Antonín Krák (ČSSD) a Jiří Švec (Pro Jižní Čechy). Neuvolněnými radními budou Miroslav Joch (ČSSD), Pavel Pavel (Jihočeši 2012), Ivo Moravec (Pro Jižní Čechy) a Pavel Talíř (KDU-ČSL).

Domluvené koalice v krajích

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zdeněk Dvořák, jenž by měl zastávat pozici náměstka, není ještě členem zastupitelstva, ale ve čtvrtek by měl po hlasování nahradit Zuzanu Roithovou (KDU-ČSL), která zasedne místo Martina Bláhy ve vedení holdingu Jihočeských nemocnic. Budoucí koalice řeší i odměňování manažerů v nemocnicích, jejich příjmy byly jedním z hlavních důvodů rozpadu předchozí koalice ČSSD, ANO a Jihočeši 2012.

„Věříme, že plánované změny ušetří řádově milióny korun ročně. Tyto peníze pak chceme přerozdělit mezi lékaře a sestry,“ konstatoval předseda jihočeské KDU-ČSL Jan Bartošek.

V opozici skončilo po neúspěšném koaličním jednání ANO a zůstávají v ní také ODS a KSČM.