V rozhovoru Bělobrádek vysvětluje své rozporuplné pocity vůči zálohovanému výživnému, tedy nástroji, který umožňuje matkám získat výživné, ačkoli otec neplatí. Primárně mu vadí, že tím stát přiznává neschopnost vybírat od lidí peníze. Ale také se obává toho, že by zálohované výživné motivovalo lidi k rozchodům.

„Musíme si však také nalít čistého vína – rozpad rodin je z velké části dán i tím, že je tu poměrně robustní sociální systém,” uvedl šéf lidovců.

Na výtku, že ženy samoživitelky jsou jednou ze skupin, která je nejvíce ohrožená chudobou, pak reagoval radou: „No tak si musí najít jiného chlapa.”

Čunek: Za špatné rozhodnutí s kým mít dítě musí žena nést následky

Bělobrádek tak připomíná svými výroky svého spolustraníka Čunka, který nedávno v médiích v reakci na zákon o zálohovaném výživném řekl, že pokud se žena špatně rozhodla, s kým bude mít dítě, musí nést následky. Tento výrok šéf lidovců Bělobrádek ohodnotil slovy, že je to názor jednoho z členů a že spor v KDU-ČSL kvůli zálohovanému výživnému byl.

Čunek má přitom více radikálních názorů. Podle Bělobrádka to ale není důvod k tomu, aby ho lidovci vyloučili.

„Já s některými jeho výroky zásadně nesouhlasím, nicméně si nemyslím, že to je záležitost, která je hodná vyloučení. Nejde tu, prosím, pouze o obsah, ale i o formu. S jeho formou také nesouhlasím. Vím, že každý máme nějaký styl a nějaký způsob mluvy. Z tohoto hlediska on cílí na nějaký typ voličů a jim takováto řešení připadají srozumitelná, to je logické,” řekl E15 Bělobrádek. Připomněl, že Čunek, který je senátorem, letos nekandiduje do Sněmovny.